هبوط في الأسهم الأوروبية وبورصة «وول ستريت» تفتح منخفضة

المصدر: لندن، نيويورك - رويترز

تخلت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى في 3 أشهر أمس، بعد هبوط حاد وغير متوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضاً 0.2%. وانخفض "داكس" الألماني مسجلاً أسوأ أداء بين المؤشرات. وفي الولايات المتحدة فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، وسط توقعات بتباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي بنهاية العام بفعل انخفاض غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال ديسمبر، وهو ما ألقى بظلاله على الآمال بحدوث انفراجة في مباحثات التجارة بين امريكا والصين. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 82.62 نقطة، أو ما يعادل 0.32%، عند الفتح إلى 25460.65 نقطة. وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.53 نقطة، أو ما يعادل 0.35%، إلى 2743.50 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 30.13 نقطة، أو 0.41%، إلى 7390.25 نقطة عند الفتح.