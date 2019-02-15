1.2 مليار دولار لإنقاذ «جيت إيروايز»

المصدر: دبي - البيان

وافق مجلس إدارة «جيت إيروايز»، على خطة لبيع أسهم بقيمة 1.2 مليار دولار من أسهم الشركة، ليكون المشتري أكبر مساهم فيها، وفق ما أعلنته الشركة أمس.

وأضافت وسائل إعلام هندية، أن ديون الشركة تبلغ مليار دولار، وأن نصيبها في سوق الطيران الهندية يتضاءل، بفعل المنافسة الشديدة في السوق، وتراجع سعر الروبية الهندية، وارتفاع أسعار النفط، ما أثر في أرباح الشركة. وسوف تسعى الشركة إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية 21 الجاري، من أجل مناقشة بيع 114 مليون سهم، وتعطي تلك الخطة، المقرضين القدرة على تعيين مرشحين في مجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة إن الخطة سوف تعرض على المساهمين، وعلى اللجنة المشرفة من اتحاد البنوك الهندية، ومجلس إدارة الاتحاد للطيران، التي تملك 24 % من الأسهم، ومؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها.