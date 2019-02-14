الأسهم خضراء والسيولة قرب 500 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أنهت الأسواق المحلية تداولاتها أمس داخل الدائرة الخضراء وسط عمليات شراء انتقائية استهدفت بعض الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية مغرية، فضلاً عن عودة التفاؤل نسبياً بعد إعلان شركات قيادية عن زيادة في توزيعاتها السنوية، في وقت اقتربت فيه السيولة من حاجز 500 مليون درهم وسط عمليات شرائية للعرب والخليجيين.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.31% ليستقر عند 2492.58 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والنقل والتأمين والسلع، فيما تماسك سوق أبوظبي عند مستوى 5026.66 نقطة مع صعود أسهم العقار والطاقة في مقابل انخفاض البنوك واستقرار الاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في الأسواق إلى 476.23 مليون درهم، منها 207.3 ملايين في دبي، و268.93 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 228.2 مليون سهم، موزعة بواقع 162.2 مليوناً في دبي، و66 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.56% بعد صعود دبي الإسلامي 0.6% والإمارات دبي الوطني 0.98%، وزاد قطاع الاستثمار بنحو 1.2% مع ارتفاع سهم دبي للاستثمار 0.92% وسوق دبي المالي 0.65% وشعاع كابيتال 6.85%، وزاد قطاع النقل 1.42% على وقع صعود العربية للطيران 1% وأرامكس 1.9%.

في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 0.3% بضغط هبوط إعمار العقارية 1.03%، فيما قلص وتيرة الهبوط ارتفاع أسهم أخرى مثل أرابتك 0.49% وداماك 1.67% وديار 2.9% وإعمار للتطوير 1.2%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات مستقطباً سيولة بنحو 56.3 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1% إلى 3.85 دراهم، تلاه سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 30 مليون درهم، ليرتفع بنسبة 2.78% إلى 0.923 درهم، ثم سهم الإمارات دبي الوطني بسيولة 25 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.98% ليغلق عند 10.3 دراهم.

وسجل سهم شعاع كابيتال الارتفاع الأكبر بنسبة 6.85% إلى 0.78 درهم، فيما كان سهم الأسمنت الوطنية في مقدمة المتراجعين وانخفض بنسبة 9.65% ليغلق عند 2.06 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 3.14% مع ارتفاع سهم الدار 3.5% بعد إعلان الشركة زيادة التوزيعات السنوية بنسبة 17%، كما صعد سهم إشراق 1.89%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.5% مع صعود دانة غاز بنسبة 3.05% وطاقة 6.59%.

واستقر قطاع الاتصالات من دون تغيير مع ثبات سهم اتصالات بعد إعلان الشركة نمو أرباحها السنوية بنسبة 2.4%. في المقابل، نزل قطاع البنوك بنسبة 0.24% مع هبوط سهم أبوظبي الأول 0.53%، بالرغم من ارتفاع أبوظبي التجاري 0.11% والاتحاد الوطني 1.37%.

وفي أبوظبي، تصدّر سهم أبوظبي الأول التداولات بقيمة 61.3 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.53% إلى 14.9 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 57.5 مليون درهم، مغلقاً على استقرار عند 16.96 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة قدرها 57.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.11% إلى 9.35 دراهم.

وكان سهم طاقة أكبر الرابحين بنسبة 6.59% إلى 0.97 درهم، بينما جاء في مقدمة الخاسرين سهم القدرة القابضة بنسبة 8.28% إلى 0.72 درهم.

المحافظ والأجانب

ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 42.8 مليون درهم، منها 13.2 مليون درهم للعرب، و29.6 مليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 42.8 مليون درهم، منها 29.5 مليون درهم للأجانب، و13.3 مليون درهم للمواطنين.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المبادرة بتسجيل رقم حسابهم المصرفي لدى شركة الوساطة بما يمكنهم من استلام كل توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.

إفصاحات

كشفت شركة إعمار العقارية عن إتمام عملية بيع بعض الأصول الفندقية، وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة للصفقة.

أوضحت شركة دبي للاستثمار أن دبي للاستثمار الصناعي التابعة لها وافقت على شراء 66% من أسهم جلوبال فارما مقابل 36.3 مليون دولار (على أساس استبعاد الآثار المالية لصافي النقد وصافي الديون المحتفظ بها خلال عملية الإغلاق ومع مراعاة التعديلات على رأس المال العامل)، وسيتم الإفصاح عن القيمة النهائية للصفقة بعد استكمال الإجراءات القانونية وأعمال التدقيق.

أعلنت شركة أملاك للتمويل استقالة وسيم مغمومة «المستشار العام وسكرتير الشركة» وذلك اعتباراً من تاريخ 31 يناير 2019.

يجتمع مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال اليوم لمناقشة البيانات المالية غير المدققة للشركة للربع الرابع لعام 2018.

شهدت نتائج شركة الأسمنت الوطنية تحولاً للأرباح التي بلغت 26.25 مليون درهم بنهاية العام الماضي مقابل خسائر بـ 125.03 مليون درهم بنهاية عام 2017.

تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال إلى الخميس 21 الشهر الجاري لمناقشة النتائج المالية الأولية.

حددت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية موعداً لاجتماع الجمعية العمومية في 14 مارس المقبل مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أظهرت النتائج المالية لشركة الإمارات للمرطبات عن تسجيل خسائر بنحو 7.49 ملايين درهم مقابل خسائر بـ 2.69 مليون في عام 2017.

أظهرت النتائج المالية لشركة عمان للتأمين تحقيق أرباح 10.1 ملايين درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 104.48 ملايين في عام 2017، كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتحويل 125 مليوناً من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستبقاة.

أعلنت شركة «ماركة» انخفاض خسائرها بنهاية العام الماضي إلى 76.9 مليون درهم، مقارنة بخسائر 242.2 مليوناً في 2017.

كشفت نتائج شركة أوتاد العقارية عن تحقيق خسائر بنحو 3.49 ملايين درهم مقابل خسائر بـ 611.56 ألفاً بنهاية عام 2017.

تراجعت خسائر شركة اكتتاب القابضة المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين بنسبة 58.7% إلى 586.24 ألف دينار كويتي العام الماضي، مقابل خسائر 1.42 مليون في 2017.

ارتفع صافي ربح مصرف السلام - البحريني بنسبة 2.6% إلى 18.5 مليون دينار بحريني مقارنة بربح بلغ 18.099 مليوناً بنهاية 2017، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنحو 3.5% تعادل 3.5 فلوس للسهم الواحد، و3.5% كأسهم منحة من رأس المال المدفوع.

تعقد شركة أبوظبي الوطنية للفنادق اجتماع الجمعية العمومية في 3 مارس المقبل للنظر في مقترح توزيع أرباح بنسبة 13% من رأس المال عن السنة المالية 2018، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن إعادة شراء أسهم الشركة بنسبة 10% من رأس المال المكتتب به.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الظفرة للتأمين» إلى 57.18 مليون درهم عن 2018، مقارنة بنحو 51.5 مليوناً خلال 2017.

انخفضت أرباح الشركة العالمية القابضة إلى 21.84 مليون درهم في 2018، مقارنة بنحو 31.73 مليوناً في 2017، بينما زادت الإيرادات من 421.14 مليون درهم إلى 570.19 مليوناً.

أقرّ مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» تحويل مبلغ 150 مليون درهم من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام، كما أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم.

تبحث الجمعية العمومية لشركة «طيران أبوظبي» في 4 مارس المقبل الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال بإجمالي 88.95 مليون درهم وذلك عن العام 2018.

زادت أرباح شركة «الإمارات للتأمين» إلى 114.09 مليون درهم عن العام 2018، مقارنة بنحو 109.56 ملايين درهم في 2017، ووصل صافي إيرادات أقساط التأمين إلى 204.49 ملايين درهم مرتفعة من 160.22 مليوناً.