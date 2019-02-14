2.6 مليار أرباح «الدارالعقارية» في 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الدار العقارية» تحقيق نتائج قوية 2018، حيث سجلت ارتفاعاً في الإيرادات 2% إلى 6.3 مليارات درهم، مقارنة بالعام 2017 مدعومة بالأصول التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، وبلغ إجمالي الأرباح 2.6 مليار درهم في حين حقق صافي الإيرادات التشغيلية لإدارة الأصول ارتفاعاً 3% إلى 1.6 مليار وسجل صافي الأرباح 1.9 مليار درهم عام 2018، والذي شمل تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 0.7 مليار درهم، وفي حين عدم حساب تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول، فإن صافي الأرباح الفعلي هو 2.5 مليار درهم.

أداء قوي

وتعكس النتائج النمو المستمر للأداء القوي في كل من أعمال إدارة الأصول والمشاريع التطويرية، وذلك من خلال الحوكمة والإدارة الناجحة التي تتبعها الشركة، والتي تجسدت في الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة إعمار العقارية، والاستحواذ على أصول عقارية مميزة بقيمة 3.7 مليارات درهم، بالإضافة إلى تأسيس شركة الدار للاستثمار، المملوكة بالكامل لشركة الدار من خلال نقل ملكية الأصول العقارية المميزة لها، لتكون أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة.

وتقدم مجلس إدارة شركة الدار العقارية بتوصية لتوزيع أرباح نقدية بمقدار 14 فلساً للسهم الواحد للعام 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار درهم وهو ما يعد ارتفاعاً 17% بالمقارنة مع عام 2017.

ركائز رئيسية

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة: «يعد القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي، إحدى أهم الركائز الرئيسية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وشهد القطاع انتعاشاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث كان للمبادرات والمحفزات الحكومية الأثر الكبير في استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتنتهج الدار العقارية استراتيجيات ناجحة، تعزز من أهمية دورها المحوري في تطوير وجهات استثنائية في أبوظبي. وتعكس توصية مجلس الإدارة لزيادة توزيع الأرباح، الثقة المتنامية بنموذج أعمال الشركة، وقوة إيراداتها، والتزامها بتقديم عوائد مجدية للمساهمين».

إنجازات لافتة

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة: «لقد نجحنا في 2018 بتحقيق سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي، والتي كان أبرزها إطلاق أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة.

كما استطاعت الدار تحقيق أداء مميز ونتائج مالية قوية خلال هذا العام، وهو ما نتوقع أن يستمر بالنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد التسليم للعديد من المشاريع التطويرية ضمن محفظة الأصول التي نمتلكها وشهد 2019 انطلاقة قوية بعد أن قمنا بطرح مشروع الريمان، الذي شهد إقبالاً ضخماً واستثنائياً، الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين بالمشاريع التي نقدمها للسوق العقاري في أبوظبي. نحن فخورون بما أنجزناه خلال السنوات الماضية ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في الأعوام المقبلة».