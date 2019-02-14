235.6 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنمو 3.7%

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "أبوظبي الوطنية للتأمين" نتائجها لعام 2018، حيث حققت الشركة أداءً قوياً، فبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 2.91 مليار درهم بنمو10.1% مقارنة مع 2017، نتيجة النمو في عدد من أبرز منتجاتها.

وبلغ صافي الأرباح الفنية 145.4 مليون درهم، بارتفاع 22.8% بفضل الهوامش القوية للمحافظ الرئيسية، وبلغ صافي أرباح الشركة 235.6 مليون درهم بارتفاع 3.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017 وبناءً على هذه النتائج المتميزة أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 30 فلساً للسهم الواحد.

تنويع وابتكار

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة: «يأتي نجاح الشركة على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق، بفضل تركيزنا على التنويع والابتكار إلى جانب إطلاق منتجات جديدة وتحسين إجراءاتنا ومدى انتشارنا.

نحن ملتزمون بأن نقود مسيرة إعادة تشكيل قطاع التأمين من حيث التقنيات المعتمدة من خلال تقديم خدمات مبتكرة تستند إلى تحليل البيانات لتوفير تجربة مميزة للعملاء. وسنركز عام 2019 على الاستفادة من قوتنا المالية وقدراتنا لدعم قاعدة عملائنا التي تمتاز بالتنوع والعمل على تعزيز مساهماتنا في المجتمع وتحقيق مصالح المساهمين».