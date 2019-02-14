601 مليون درهم أرباح «نور بنك» والأصول تتجاوز 50.7 ملياراً

المصدر: دبي - البيان

أعلن نور بنك، أمس، نتائج 2018، حيث بلغت الأرباح 676 مليون درهم قبيل احتساب تعديلات عمليات إعادة تقييم العقارات، بما يُمثل زيادة 74 % في الأداء الأساسي وبلغ صافي الربح 601 مليون درهم بعد احتساب التعديلات بما يمثل نمواً في الأرباح 62 % مقارنة مع نتائج العام الماضي.

وارتفع إجمالي الأصول 19 % إلى 50.7 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي التمويل 17 % ليصل إلى 34.3 مليون درهم.

وقال جون إيسيفيديس، الرئيس التنفيذي للبنك: «يأتي هذا الأداء المتميّز على صعيد نمو الأرباح الأساسية ثمرة لأعمالنا الأساسية، وإدارة النفقات بشكل جيد، وتقليص تكلفة انخفاض القيمة، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي ما يزيد على ملياري درهم، بارتفاع 3 % مقارنة مع نتائج العام الماضي.

وشهد البنك نمواً قوياً في كافة فئات الأصول، كما تنوّع النمو بشكل ممتاز عبر كافة قطاعات الأعمال. وارتفعت ودائع العملاء 17 % إلى 35.4 مليار درهم، بما عزز من مركز السيولة للبنك، ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16 % خلال الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2018.

وأضاف : «يسرنا تحقيق هذه التطورات المهمة على صعيد أداء أعمالنا المصرفية بفضل الزخم الجيد للأعمال المصرفية للمؤسسات والشركات والأفراد. ونحن على ثقة باستمرار الزخم 2019 مع مواصلة التأكيد على التحول الرقمي والتميّز على صعيد تجربة العملاء، وهما من أهم العناصر في صميم استراتيجيتنا».