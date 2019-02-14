2.23 مليار درهم أرباح «إعمار مولز» بنمو 7%

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «إعمار مولز» أمس عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 ملايين دولار) خلال 2018 بنمو 7% مقارنة بصافي الأرباح البالغ 2.086 مليار درهم (568 مليون دولار) في 2017، ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليارات درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو 23% مقارنة بإيرادات 2017 البالغة 3.629 مليارات درهم (988 مليون دولار).

وواصلت «إعمار مولز» تحقيق نمو في صافي الأرباح من ربع إلى آخر، مع تسجيلها لصافي أرباح بقيمة 591 مليون درهم (161 مليون دولار) خلال الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) من عام 2018، بنمو 10% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) والبالغ 537 مليون درهم (146 مليون دولار).

وحققت «إعمار مولز» خلال الربع الرابع من 2018 إيرادات بقيمة 1.214 مليار درهم (331 مليون دولار)، بنمو نسبته 8 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2018 والتي بلغت 1.129 مليار درهم (307 ملايين دولار).

وتعتبر «إعمار مولز» من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت 93% ضمن جميع أصولها: «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس»، إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية.

واستقبلت مراكز التسوق بالمجمل 136 مليون زائر في 2018، بنمو 5% مقارنة بعدد الزوار في 2017 والذي بلغ 130 مليون زائر.

ركائز قوية

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: يشهد قطاع مراكز التسوق والتجزئة تنافسية عالية في المرحلة الراهنة، ولا شك بأن الأداء الناجح لـ«إعمار مولز» خلال 2018 هو انعكاس للركائز الاقتصادية القوية التي تنعم بها دبي، بالإضافة إلى الافتتاح الناجح لتوسعة منطقة الأزياء «فاشن أﭬنيو».

وسنواصل بذل كل جهد ممكن للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال الاستثمار في أصولنا لتقديم تجارب تسعد المقيمين والزوار القادمين إلى دبي من أنحاء العالم على حد سواء.

وقال باتريك بوسكيه - شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: تعكس النجاحات المتواصلة التي يحققها «دبي مول» الذي احتفلنا العام الماضي بمرور 10 سنوات على افتتاحه - القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة.

ويواصل فريقنا التركيز على تقديم تجارب استثنائية للعملاء، بالتزامن مع تنفيذ خطط التوسع الطموحة التي لا تقتصر على تطوير الأصول الجديدة عالمية المستوى، بل وتتضمن تعزيز استراتيجيات التسويق المتكاملة والتحول الرقمي.

وجهة للموضة

وخلال 2018، احتفل «دبي مول» بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، بالإضافة إلى افتتاح توسعة منطقة الأزياء «فاشن أﭬنيو»، مما ساهم في ترسيخ مكانته كوجهة عالمية للموضة الفاخرة ومع إضافة أكثر من 150 متجراً جديداً، يضم «دبي مول» حالياً ما يزيد على 1350 منفذاً تجارياً وأكثر من 170 مطعماً ومقهى كما حافظ «دبي مول» على موقعه كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، مستقبلاً 83 مليون شخص في 2018 بنمو 4% مقارنة بـ80 مليون زائر توافدوا إليه في كل من السنوات الأربع السابقة.

وواصلت الشركة العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لموقع «نمشي» الرائد في الشرق الأوسط لتسوق الأزياء ومنتجات الجمال عبر الإنترنت، والذي استحوذت «إعمار مولز» على حصة مسيطرة فيه في أغسطس 2017. وأثمرت هذه الخطوة عن تحقيق «نمشي» لمبيعات بقيمة 849 مليون درهم (231 مليون دولار) خلال عام 2018، بنمو 16% مقارنة بالمبيعات المسجلة في 2017.

وكشفت «إعمار مولز» عن تحقيق «إعمار للتطوير» لإنجازات مهمة على صعيد الأعمال الإنشائية في «دبي هيلز مول»، المنطقة التجارية العائلية الجديدة المقرر افتتاحها في الربع الأول من 2020 في قلب «دبي هيلز استيت». ويجري العمل حالياً على إعادة تطوير «قرية السهول» لزيادة المساحات المخصصة للتأجير بنحو 75 ألف قدم مربع، ومن المقرر استكمال أواخر العام الحالي.

توسعة

واصلت «إعمار مولز» توسعة محفظة وجهات التسوق في المجمعات السكنية في 2018 مع افتتاح «سوق الينابيع»، محتضناً 240 ألف قدم مربع من المساحات التجارية المخصصة للتأجير، والعديد من المفاهيم الجديدة، ومنها «ريل جونيور»، أول صالة سينما مخصصة للأطفال من «ريل سينما»، وDig It، منطقة الألعاب الترفيهية المستوحاة من أنشطة البناء.

وعلى صعيد الخطط التوسعية المقبلة، حققت «إعمار مولز» خطوات مهمة في مشروع توسعة «فاونتن فيوز» و«زعبيل» لربط «دبي مول» ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي على التوالي ومن المقرر افتتاح مشروعي التوسعة خلال النصف الأول من 2019، وسيضيفان 4500 موقف جديد للسيارات إلى «دبي مول».