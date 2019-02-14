225.1 مليوناً أرباح سيراميك رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، أمس، عن نتائجها المالية لعام 2018، حيث سجلت إجمالي إيرادات 2.78 مليار درهم بانخفاض 2.8% نتيجة تراجع مساهمة إيرادات الأعمال غير الأساسية.

وبلغ صافي الربح المسجل 225.1 مليون درهم بتراجع 28.7% على أساس سنوي، إلا أن صافي ربح العام 2017 شمل عائدات استثنائية من عملية بيع شركة رأس الخيمة لتأجير المستودعات وإلكترو راك بلغت 38.6 مليون درهم، فيما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً/‏‏‏سهم وفي شكل أسهم بواقع 5%.

وسجلت شركة سيراميك رأس الخيمة هامش ربح إجمالياً، يعد الأعلى تاريخياً 33.2% مرتفعاً بمقدار 160 نقطة أساس نتيجةً للكفاءات التشغيلية، ودمج الشركات السعودية وارتفاع الأرباح الإجمالية في الإمارات وأدوات المائدة على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بنظرائها. وواصلت أعمال مستلزمات المائدة نموها القوي مع ارتفاع الإيرادات 11.0% على أساس سنوي إلى 264 مليون درهم.

السعودية تتوسع

وأعلنت الشركة عن عزمها الاستثمار في مرافق تقوم بإنتاج على أحدث طراز، والتي ستستخدم أحدث التكنولوجيا في صناعة السيراميك وفي المرحلة الأولى، ستضيف ما يقرب من 10 ملايين متر مربع سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية لبلاط سيراميك رأس الخيمة.

إنجاز مهم

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: كان 2018 مهماً بالنسبة للشركة، وتعد الهوامش الإجمالية التي تم تسجيلها وتحقيق صافي أرباح 225.1 مليون درهم بمثابة إنجاز إيجابي على الرغم من تحديات ظروف السوق الصعبة، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية والشحن.

وبالنظر لعام 2019 سيكون هناك عدد من العوامل الخارجية التي ستؤثر على أعمالنا، ولكننا سنقوم بالتركيز على تحسين وتعزيز عملياتنا عبر المجموعة مع حماية حصتنا السوقية القوية في الإمارات، والهند، وبنغلاديش، والسعودية.