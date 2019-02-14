256 مليون درهم أرباح أرابتك في 2018 بزيادة 108 %

المصدر: دبي- البيان

سجلت مجموعة أرابتك القابضة صافي أرباح عائدة للشركة الأم قدرها 256.3 مليون درهم في نهاية عام 2018 بنمو 108% مقارنة بـ 123.1 مليون درهم في عام 2017.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس لسوق دبي المالي، أنها حققت زيادة في إيراداتها في تلك الفترة بنسبة 8% إلى 9.9 مليارات درهم مقارنة بـ 9.1 مليارات درهم في عام 2017.

وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8% لتصل إلى 297.50 مليون درهم مقابل 319.31 مليون درهم خلال عام 2017.

وأعلنت الشركة أن محفظة المشاريع قيد الإنشاء بلغت 15.6 مليار درهم خلال عام 2018، تدعمها فرص قوية متاحة لتقديم العروض والفوز بالمناقصات في قطاع البنية التحتية وقطاع الصناعة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 5 فلوس للسهم الواحد بمجموع 75 مليون درهم عن السنة المالية 2018 بالخضوع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية، مقارنة بـ 2.05 فلس عن السنة المالية 2017 وبزيادة 144% يتم سدادها خلال 30 يوماً بعد انعقاد الجمعية العمومية.

وعلى مستوى الربع الرابع من العام الماضي، ارتفعت الأرباح العائدة لحقوق مساهمي الشركة بنسبة 58.6% لتصل إلى 75.8 مليون درهم مقابل أرباح بنحو 47.9 مليون درهم في عام 2017، فيما تراجعت، إيرادات في تلك الفترة إلى 2.70 مليار درهم بعد أن كانت في الربع الرابع من العام 2017 نحو 2.79 مليار درهم.

من جهة أخرى، انخفضت فترة تحصيل الذمم المدينة في الربع الرابع من سنة 2018 بمقدار 11 يوما إضافية لتصبح 155 يوماً، الأمر الذي ساهم في تحقيق صافي نقد إيجابي من الأنشطة التشغيلية وقدره 924 مليون درهم.

نهج انتقائي

وستتابع أرابتك خلال عام 2019 السير على نهج انتقائي للفوز بمشاريع جديدة وتحديدا إقليميا مستفيدة من الفرص التي قطاع البناء، وستستمر في تعزيز تواجدها في السوق الآخذ في النمو في كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين والكويت لإضفاء التنوع بشكل أفضل على حافظة مشاريعها، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة قوية من فرص المشاريع المتاحة والتي تقدر قيمتها بـ 48 مليار درهم.

وقال هاميش تايرويت الرئيس التنفيذي للمجموعة: تمكنت أرابتك حتى الآن من تحقيق 8 فترات ربع سنوية متتالية من الربحية يدعمها النقد الإيجابي من الأنشطة التشغيلية والانخفاض في صافي الدين.

وأضاف: تماشياً مع خارطة أهداف المجموعة الاستراتيجية كان هدف 2018 إعادة إرساء الأساس الذي تقوم عليه المجموعة وأعمالها من خلال تطبيق عدد من المبادرات ينصب تركيزها على الإنتاجية والفعالية في الأداء والابتكار وتعزيز الميزانية العامة، وقد تمكنت من تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن المجموعة تركز على تبسيط أعمالها من خلال تبني عمليات موحدة ومعيارية والتخلص من الوظائف والأنشطة الفائضة.