«تشاينا ديلي»: دبي مركز استراتيجي للمستثمرين والشركات الصينية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حققت البنوك الصينية والمستثمرون نجاحاً عظيماً من خلال كياناتهم في دبي، والوصول إلى سوق زاخر بالفرص الواسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وفقاً لتقرير نشرته «تشاينا ديلي»

وقالت الصحيفة إن أكبر 4 بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين من حيث الأصول تتمتع بتواجد قوي في مركز دبي المالي العالمي، مركز المنطقة المالي.

الميزانية العمومية

وخلال 2018 قُدّر حجم الميزانية العمومية المشتركة للأعمال المصرفية لمركز دبي المالي العالمي بين 170 و180 مليار دولار، جاء ربعها من البنوك «الأربعة الصينية الكبار» وفقاً لسلمان جيفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى مركز دبي المالي العالمي.

وأضافت أن البنوك الصينية في تشارك مع عدد من أكبر مشاريع بنية المركز التحتية في المنطقة بما في ذلك مشروع مجمع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف ومشروع الطاقة الشمسية المركزة بطاقة 700 ميجاوات.

نظرة متأنية

وقال : «على غرار مبادرة الحزام والطريق، تتخذ البنوك الصينية نظرة متأنية بعيدة المدى. وهي متواجدة هنا لأمد طويل ما يصنع فرقاً هائلاً بالنسبة للشركات والعملاء الحكوميين».

كما أظهرت البنوك الصينية خبرات هائلة في مشاريع البنية التحتية الضخمة والقدرة على تمويل مثل تلك المشاريع. ولديها طريقة مبتكرة في مقاربة مخاطر الأسواق الناشئة لأنها تفهم الأسواق الناشئة أفضل من العديد من المؤسسات الغربية الأخرى ومن أصل 5 آلاف شركة صينية في الإمارات تحتضن دبي 4 آلاف منها.

مقر رئيسي

وتم اختيار دبي كمقر رئيسي في الشرق الأوسط لمعظم المشاريع التي تمولها الصين بسبب النمو السريع للتجارة الصينية في الشرق الأوسط، وكذلك رواج الاستثمار وتعــاقدات المشاريع من قبل شركات الطاقة الصينية والبناء وفقا لبنك الصين فرع دبي.

وأكد سلمان جيفري أن هناك حالياً 3 مؤسسات مالية صينية على الأقل تنتظر الحصول على موافقة الجهات التنظيمية للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي.