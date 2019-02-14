أرباح 60 شركة مدرجة ترتفع 6.4% إلى 60 ملياراً واليوم نهاية مهلة الإفصاح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الأرباح الصافية لنحو 60 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها حتى نهاية يوم أمس بنسبة 6.42% عن العام 2018، فيما من المقرر أن تنتهي اليوم المهلة التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع لإفصاح الشركات عن بياناتها المالية.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، زادت أرباح الشركات إلى نحو 59.7 مليار درهم عن العام الماضي، بزيادة قدرها 3.6 مليارات درهم، مقارنة بأرباح بلغت 56.11 مليار درهم عن العام 2017. وبلغت أرباح 34 شركة في سوق أبوظبي نحو 35.8 مليار درهم عن العام الماضي بزيادة قدرها 2.7% تعادل 954.8 مليون درهم مقارنة بنحو 34.88 مليار درهم عن 2017.

وفى سوق دبي المالي، ارتفعت أرباح 26 شركة مدرجة بنسبة 12.5% إلى 23.9 مليار درهم عن العام الماضي 2018، بزيادة تقدر بنحو 2.65 مليار درهم مقابل أرباح بقيمة 21.23 مليار درهم عن العام 2017.

واستحوذت البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح بنسبة 70% من الإجمالي، بعدما أعلن 14 بنكاً عن أرباح بقيمة 41.87 مليار درهم في 2018، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بأرباح بقيمة 37.5 مليار درهم عن 2017.

وكان «بنك أبوظبي الأول» الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحاً تخطت عتبة 12 مليار درهم في 2018، ثم «اتصالات» بأرباح بلغت 8.6 مليارات درهم بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بنحو 8.4 مليارات في 2017، ثم «دبي الإسلامي» بأرباح 5 مليارات درهم.

وينتهي مارثون إعلان الشركات عن نتائجها السنوية اليوم الخميس، إذ تحدد هيئة الأوراق المالية مدة السماح للشركات المساهمة العامة للإفصاح عن بياناتها المالية السنوية خلال 45 يوماً من الفترة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2018.