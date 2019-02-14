345 % زيادة في أرباح «العربي المتحد» بدعم إعادة الهيكلة

المصدر: أبوظبي - البيان

قفزت الأرباح الصافية للبنك «العربي المتحد» 345% إلى 77 مليون درهم مقارنة بنحو 17.34 مليوناً في 2017 بدعم من التنفيذ الناجح لاستراتيجية إعادة الهيكلة التي تمهد الطريق للعودة إلى الربحية.

وأضاف البنك في إفصاح أمس لسوق أبوظبي أن إيرادات زادت من 387.8 مليون درهم في 2017 إلى 405.57 ملايين درهم بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن مسيرة إعادة الهيكلة التي أقدم عليها قامت على 4 ركائز أساسية هي خفض المحافظ غير الأساسية وعالية المخاطر بشكل احترازي، وترشيد النفقات، والإشراف المباشر على أطر المخاطر وتعزيزها، وترسيخ الدعام المصرفية الأساسية.

وأوضح البنك أنه واصل تحقيق تقدم ملموم في تقليص محافظه غير الأساسية، والتي تنوي على مخاطر أعلى، حيث بلغت نسبتها 1% من إجمالي القروض بنهاية العام الماضي.