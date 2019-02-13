أسواق الأسهم تتراجع تحت ضغوط نتائج دون التوقعات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس إثر تراجع معنويات المستثمرين بنتائج مالية دون التوقعات لبعض الشركات المدرجة، وهو ما وضع ضغوطاً على الأسهم لا سيما مع اتجاه المستثمرين الخليجيين والأجانب نحو البيع في وقت صعدت فيه السيولة فوق حاجز 400 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.46% إلى مستوى 2484.8 نقطة مع تراجع أسهم العقار والتأمين والاستثمار والبنوك والسلع، فيما نزل سوق أبوظبي بنسبة 0.44% ليغلق عند 5024.49 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

ووصلت سيولة السوقين إلى 429.6 مليون درهم، منها 244.6 مليون درهم في دبي، و185 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 242.93 مليون سهم، منها 198 مليون سهم في دبي، و44.93 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.19% مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» 1.02% و«أرابتك» 3.79% و«داماك» 2.44% و«ديار» 2.82% و«إعمار مولز» 1.32% و«إعمار للتطوير» 0.6%، كما نزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.15% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.66% و«شعاع كابيتال» 1.35% و«دبي للاستثمار» 0.91%.

وانخفض قطاع البنوك بنحو طفيف بنسبة 0.14% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.8% و«دبي التجاري» 1.1%، فيما قلص صعود «الإمارات دبي الوطني» من وتيرة هبوط القطاع بعد ارتفاعه 0.49%، بينما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.71% مع صعود «أرامكس» 2.68%، رغم تراجع «العربية للطيران» 1.51% و«الخليج للملاحة» 1.23%.

وتصدر «جي إف اتش» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 59 مليون درهم ليغلق عند 0.89 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 49.15 مليون درهم ليصل إلى 3.89 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 35.26 مليوناً ليقفل عند 4.98 دراهم. وسجل سهم «أرامكس» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 2.68% ليغلق عند 4.22 دراهم، فيما كان سهم «جي إف إتش» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93%.

سوق أبوظبي

وجاء تراجع سوق أبوظبي بضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.23% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 1.41%، فيما نزل قطاع العقار بنحو 3.5% مع تراجع «الدار» 3.38% و«إشراق» 5.78% و«منازل» 4.35%.

ونزل أيضاً قطاع الطاقة بنحو 2.91% مع هبوط «دانة غاز» 4.65% و«طاقة» 2.15%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير، بينما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 62.9 مليوناً ليغلق عند 14.98 درهماً، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 33 مليون درهم ليصل إلى 16.96 درهماً، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات 20 مليون درهم ليقفل عند 5.11 دراهم. وكان سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.77% إلى 0.71 درهم، فيما تصدّر سهم «الخليج للصناعات الدوائية» الخاسرين منخفضاً 8.99% إلى 1.72 درهم.

الأجانب والمحافظ

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 51 مليون درهم، منها مليون درهم للعرب، و50 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 51 مليون درهم، منها 24 مليوناً للخليجيين، و27 مليوناً للأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم أمس على أسهم الدار العقارية وإعمار للتطوير وسوق دبي المالي ودبي الإسلامي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم إعمار مولز وجي إف إتش والعربية للطيران.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 5.23 ملايين درهم، فيما اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 5.46 ملايين درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 5.46 ملايين درهم، فيما اتجهوا نحو البيع بدبي بصافي استثمار 5.23 ملايين درهم.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند اتخاذهم قراراً ببيع الأسهم أو شرائها، بضرورة الاستناد إلى متابعة أداء الشركات ومطالعة بياناتها المالية بما تتضمنه من ميزانية عمومية وقائمة الدخل وبيان التدفقات النقدية، مع إمكانية الاستفادة في ذلك من الإفصاحات الدورية والبيانات التي تنشر في الصحف أو تعرضها المواقع الإلكترونية للأسواق المالية والشركات المدرجة.

إفصاحات

تناقش الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين 13 مارس المقبل مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% تعادل 30 فلسا للسهم من رأس المال عن 2018.

يعقد مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات غداً الخميس، اجتماعاً لمناقشة الأمور التجارية للشركة.

ارتفعت أرباح شركة اللاينس للتأمين بنسبة 6.4% إلى 51.3 مليون درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بأرباح 48.2 مليوناً بنهاية 2017.

قام مجلس إدارة مصرف عجمان خلال اجتماعه أمس بمتابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها.

أعلنت شركة المدينة للتمويل موعد اجتماع مجلس إدارتها الخميس المقبل لاعتماد البيانات المالية السنوية.

كشفت مجموعة السلام القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت عن تغيير ممثلي شركة الدسر الدولية وأتلاتنك جروب للتجارة بمجلس الإدارة، وذلك بحسب الاجتماع الذي عقد مؤخرا.

قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء نحو 20 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 38.14 مليون سهم إلى 38.16 مليون سهم (1.782% من الأسهم المصدرة) وذلك بتاريخ 11 فبراير.

أعلنت شركة أورينت يو إن بي تكافل عن تحقيق خسائر 9.2 ملايين درهم في نهاية العام الماضي مقابل خسائر 6 ملايين بنهاية عام 2017.

أظهرت نتائج شركة أملاك للتمويل تحقيق خسائر 125.6 مليون درهم بنهاية العام الماضي مقابل أرباح 51.3 مليوناً في 2017.

ارتفعت أرباح شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» إلى 15.69 مليون درهم عن 2018، مقارنة بنحو 804 آلاف درهم عن 2017، وذلك رغم انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة من 408.78 ملايين درهم إلى 317.14 مليون درهم.

وصلت أرباح شركة «أم القيوين العامة للاستثمارات» إلى 15.75 مليون درهم عن العام 2018، مقابل أرباح بنحو 17.2 مليوناً عن 2017.

بلغت أرباح شركة «ريم للاستثمار» نحو 420.56 مليون درهم عن 2018، مقابل أرباح بقيمة 981.98 مليون درهم عن 2017.

انخفضت أرباح شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» إلى 13 مليون درهم في 2018 مقابل أرباح بنحو 30.42 مليون درهم في 2017، بانخفاض قدره 57%.

أوصى مجلس إدارة شركة «الظفرة للتأمين» بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% من رأس المال بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليون درهم عن العام 2018، مع العرض على الجمعية العمومية المتوقع عقدها في 19 مارس القادم.

هبطت أرباح شركة «الخليج الاستثمارية» إلى 5.89 ملايين درهم في 2018، مقارنة بنحو 31.28 مليون درهم في 2017، كما نزلت الإيرادات من 27.8 مليون درهم إلى 26 مليوناً.

أوضحت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أن السبب وراء تراجع صافي أرباحها إلى 94.38 مليون درهم بانخفاض قدره 9.4% في العام الماضي يرجع إلى التغير الحاصل في القيمة العادلة للأصول الاستثمارية التي تملكها شركة تابعة للاستثمار العقاري، والتي نتج عنها انخفاض في الأرباح بقيمة 11 مليون درهم.

ارتفعت أرباح شركة الوطنية للتكافل «وطنية» إلى 12.2 مليون درهم عن 2018، مقارنة بصافي ربح بلغ 7.6 ملايين عن 2017.