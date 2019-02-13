1.18 مليار أرباح «الاتحاد الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

وصلت أرباح بنك الاتحاد الوطني إلى 1.185 مليار درهم مقابل 1.657 مليار عام 2017، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% على المساهمين عن 2018.

وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك، وفق إفصاح على موقع سوق أبوظبي أمس: «استمرت المجموعة في تحقيق نمو مدروس في أصولها وحجم أعمالها، بالإضافة إلى تحسين صافي هامشي الأرباح والحفاظ على جودة أصولها».

وأضاف، إنه تبعاً للإعلان الأخير بشأن عملية الاندماج مع أبوظبي التجاري، واستحواذ الكيان الجديد على مصرف الهلال، والذي سينتج عنه مؤسسة مالية رائدة وأكثر قدرة على دعم الاقتصاد، وسيتم تفعيل الدمج بعد موافقة المساهمين والجهات الرقابية.

وبحسب الإفصاح، انخفضت الإيرادات التشغيلية للبنك 9% إلى 3.3 مليارات درهم مقابل 3.63 مليارات عام 2017، وسجل صافي القروض والسلفيات 72.3 مليار درهم بنمو 2% مقارنة بنهاية العام الأسبق، ووصلت ودائع العملاء إلى 77.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2018 بتراجع هامشي 2%.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.4%، فيما بلغت نسبة السلفيات للموارد المستقرة نحو 83% في 31 ديسمبر 2018، كما سجلت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات 4.3%، بينما سجلت نسبة تغطية القروض المصنفة 116.5% في 31 ديسمبر 2018.