الأسواق تتراجع تحت وطأة ضغوط بيع على الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ضغطت عمليات بيع على أداء الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع مع انخفاض أسهم البنوك والعقار القيادية، وعودة التراجع في مستويات السيولة بعد هبوطها دون 200 مليون درهم وسط حالة من الترقب سيطرت على المعنويات انتظاراً لنتائج باقي الشركات المدرجة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.51% عند مستوى 2529.72 نقطة مع تراجع أسهم الاستثمار والعقار والتأمين والخدمات والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.59% ليصل صوب 5082 نقطة، بضغط انخفاض أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 162 مليون درهم، موزعة بواقع 76 مليوناً في دبي، و86 مليوناً في أبوظبي. وجرى تداول 76 مليون سهم، منها 56.56 مليوناً في دبي، و19.5 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال 2038 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.58% مع هبوط سهم أرابتك 1.4% وداماك 3.17% وديار 0.82% وإعمار للتطوير 1.75% والاتحاد العقارية 0.51%، مع استقرار إعمار العقارية دون تغيير، وهبط أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 5.28% نتيجة نزول سهم دبي للاستثمار بنسبة 6.4% وسوق دبي المالي بنسبة 2.47% وشعاع كابيتال 2.38%.

وتماسك قطاع البنوك مع ارتفاع بنك المشرق 6.84%، بالرغم من انخفاض دبي الإسلامي 0.59% واستقرار الإمارات دبي الوطني. وزاد قطاع النقل بنسبة 0.25% مع ارتفاع العربية للطيران 1%، مقابل هبوط أرامكس 0.23% والخليج للملاحة 0.37%.

وتصدر سهم جي إف إتش النشاط في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 20 مليون درهم، ليصل إلى 1.04 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بتداولات 15.24 مليون درهم ليغلق عند 1.17 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة 14.4 مليون درهم، ليقفل عند 5.06 دراهم. وحقق سهم بنك المشرق، أكبر ارتفاع بنسبة 6.84% ليغلق عند 75 درهماً، فيما كان سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.84% إلى 0.47 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.73% مع هبوط سهم أبوظبي الأول 0.92% وأبوظبي التجاري 0.53% وأبوظبي الإسلامي 0.46%، كما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% بعد انخفاض سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 1.49% مع انخفاض سهم الدار 1.94%، في مقابل ارتفاع إشراق 1.09%، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.41% بعد انخفاض سهم دانة غاز 1.46%، وأدنوك للتوزيع 0.45% فيما ارتفع سهم طاقة 3.26%.

وهيمن سهم اتصالات على التداولات، مستقطباً سيولة بقيمة 30 مليون درهم، ليغلق عند 16.96 درهماً، تلاه سهم أبوظبي الأول بتداولات 21 مليون درهم، ليصل إلى 15.14 درهماً، ثم سهم الدار العقارية بسيولة 11.4 مليون درهم ليقفل عند 1.52 درهم. وكان سهم طاقة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.26% إلى 0.95 درهم، فيما سجل سهم أبوظبي الوطنية للتكافل أكبر انخفاض بنحو 9.85% وصولاً إلى 3.57 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

ومالت تداولات المستثمرين العرب والأجانب والمواطنين نحو الشراء بصافي استثمار 11.8 مليون درهم، موزعة بواقع 3.68 ملايين للأجانب، و7.69 ملايين للمواطنين، و425 ألفاً للعرب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 11.8 مليون درهم.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 5 ملايين درهم، فيما اتجهت نحو البيع بدبي بصافي استثمار 10 ملايين درهم، فيما اتجه الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 5 ملايين درهم، ومالوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 10 ملايين درهم.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أسواق الأسهم إلى ضرورة المبادرة وطلب المساعدة من السوق أو الهيئة في حال تحملهم أي ضرر ينشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتم تسويته ودياً مع شركة الوساطة والتقدم بشكوى لاسترداد حقوقهم، مع العلم بأنه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به.

إفصاحات

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يجتمع مجلس إدارة شركة العربية للطيران، الأربعاء لمناقشة البيانات المالية لعام 2018.

دعا مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين، المساهمين لحضور الجمعية العمومية الاثنين 4 مارس المقبل، لمناقشة توزيع أرباح بنسبة 20 % من رأس المال نقداً، بما يعادل 100 مليون درهم، وذلك عن العام الماضي.

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وجّه رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، دعوة لأعضاء المجلس، لعقد اجتماع المجلس الأربعاء، لإقرار البيانات المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

أعلنت أمانات القابضة، تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة إلى الأربعاء، لمناقشة النتائج المالية لعام 2018، والدعوة لعقد الجمعية العمومية والمواعيد المقترحة.

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أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا»، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، عن قيام البنك المركزي الكويت بشطب الشركة من سجلات شركات الاستثمار لدى البنك، بناءً على طلب الشركة.

يعقد مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، الثلاثاء، لمناقشة البيانات المالية لعام 2018، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، وسير الأعمال.

دعت مجموعة «جي إف إتش المالية»، المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت، المساهمين والمستثمرين لمتابعة البث الإلكتروني لبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من 2018، اليوم.

تعقد شركة «الدار العقارية»، اجتماع مجلس إدارتها الأربعاء، للموافقة على البيانات المالية السنوية عن العام الماضي، والنظر في مقترح توزيع أرباح على المساهمين، وتحديد موعد الجمعية العمومية.

أوصي مجلس إدارة «أم القيوين للاستثمارات العامة»، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع عن العام الماضي، على أن يقدم هذا المقترح إلى الجمعية العمومية، وانخفض صافي ربح الشركة إلى 15.7 مليون درهم عن عام 2018، مقابل 17.2 مليوناً في 2017.

اقترح مجلس إدارة شركة «صناعات أسمنت الفجيرة»، توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بواقع 5 % من رأس المال عن العام الماضي 2018، فيما تراجعت أرباح الشركة إلى 13.58 مليون درهم في عام 2018، مقارنة بنحو 37.05 مليوناً في 2017.