البنوك تمنح سوق أبوظبي 4 مليارات مكاسب أسبوعية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصل سوق أبوظبي تحطيم الأرقام في تداولات الأسبوع الماضي مع بلوغه مستويات تاريخية هي الأعلى في 4 سنوات ونصف بمكاسب سوقية تخطت 4 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك بقيادة «أبوظبي الأول»، فيما تراجع سوق دبي متأثراً بضغوط بيعية على أسهم العقار مع ترقب المستثمرين لإعلان الشركات عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية.

وارتفع سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنسبة 1.33%، وهي ثاني أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ بداية العام الجاري، ليغلق عند 5112.14 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك مقابل تراجع باقي القطاعات، بينما تراجع سوق دبي بنسبة 0.97% إلى مستوى 2542.67 نقطة بضغط تراجع أسهم العقار والاستثمار مقابل ارتفاع البنوك.

ووصلت السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 2.2 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في أبوظبي، و926.5 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 760.23 مليون سهم، منها 196.25 مليون سهم في أبوظبي، و564 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 21 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه الأجانب والعرب نحو الشراء خلال الأسبوع بصافي استثمار 270 مليون درهم، منها 243 مليون درهم للأجانب، و27 مليون درهم للعرب، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 270 مليون درهم، موزعة بواقع 234.33 مليون درهم للمواطنين، و35.35 مليون درهم للخليجيين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 215 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 52 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 215 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 52 مليون درهم.

مكاسب البنوك

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.63% مع صعود «أبوظبي الأول» 3.66% و«أبوظبي التجاري» 0.53%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 2.41% مع هبوط سهم «الدار» 2.52% و«إشراق» 3.56%. ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% بعد نزول سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، فيما هبط قطاع الطاقة 1.47% بضغط تراجع سهم «دانة غاز» 0.56% و«طاقة» 1.08% و«أدنوك للتوزيع» 3.46%.

ونشطت التداولات على أسهم «أبوظبي الأول» ليستقطب سيولة بنحو 660 مليون درهم، ليغلق عند 15.28 درهماً، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 179.2 مليون درهم، ليقفل عند 17 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة 178 مليون درهم، وصولاً إلى 9.4 دراهم.

وحقق سهم أسمنت رأس الخيمة أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 9.84% إلى 0.67 درهم، تلاه سهم الإمارات للتأمين بنسبة 7.69% ليصل إلى 7 دراهم، ثم سهم القدرة القابضة 5.41% ليقفل عند 0.78 درهم. فيما كان سهم الجرافات البحرية الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.25% إلى 3.51 دراهم، ثم سهم الواحة كابيتال بنسبة 10% إلى 1.62%.

ومالت تداولات المستثمرين الخليجيين والأجانب نحو الشراء في سوق العاصمة بصافي استثمار 236.14 مليون درهم، موزعة بواقع 109 ملايين درهم للخليجيين، و129.8 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 236.14 مليون درهم، منها 6.15 ملايين للعرب و230 مليوناً المواطنين.

ضغط العقار

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 6.7% مع هبوط «إعمار العقارية» 7.43% و«إعمار للتطوير» 14.25% و«الاتحاد العقارية» 2% و«ديار» 3.69% و«أرابتك» 0.46% و«داماك» 3.8% و«إعمار مولز» 5%، كما تراجع قطاع الإستثمار بنسبة 4.5% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 5.3% و«سوق دبي المالي» 3.2% و«شعاع كابيتال» 0.13%.

في المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.4% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 7.97% مقابل هبوط «دبي الإسلامي» 0.2%، كما صعد قطاع النقل بنسبة 0.7% مع ارتفاع «أرامكس» 1.17% و«الخليج للملاحة» 0.61%، فيما استقر «العربية للطيران» دون تغيير.

هيمنة إعمار

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 243.73 مليون درهم، ليغلق عند 3.99 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 139.25 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 9.18% إلى 1.07 درهم، تلاه سهم إعمار مولز بسيولة بقيمة 124.5 مليون درهم، إلى 1.49 درهم.

وكان سهم «غلفا للمياه» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 32% إلى 8.24 دراهم، تلاه سهم جي إف إتش بنسبة 9.18% إلى 1.07 درهم، ثم سهم الإمارات دبي الوطني 7.97% إلى 10.3 دراهم، فيما سجل سهم «إعمار للتطوير» أكبر نسبة تراجع بنحو 14.25% إلى 3.43 دراهم، ثم سهم إعمار العقارية بتراجع 7.43% إلى 3.99 دراهم، تلاه سهم إعمار مولز بنسبة 5.1% إلى 1.49 درهم.

استثمار

اتجه الأجانب والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 149 مليون درهم، منها 116.14 مليون درهم للأجانب، و33 مليون درهم للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 149 مليون درهم، منها 145 مليون درهم للخليجيين، و4.34 ملايين درهم للمواطنين.