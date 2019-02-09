الذهب يتجه لهبوط أسبوعي

المصدر: لندن ـ رويترز

استقر الذهب في تعاملات أمس بفعل مخاوف من أن حرباً تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وكان الذهب مستقراً عند 1309.24 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ التاسع والعشرين من يناير عند 1302.11 دولار للأوقية يوم الخميس.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1317.20 دولاراً للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1388 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2% إلى 15.68 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 793 دولاراً للأوقية.