مخاوف التباطؤ العالمي تسيطر على النفط

المصدر: سنغافورة - رويترز

تذبذت أسعار النفط صعوداً وهبوطاً خلال جلسة أمس ، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي،فيما أعطت تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا بعض الدعم للخام .

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.49 دولارا للبرميل، بتراجع 0.27 % مايعادل 15 سنتاً عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمئة، إلى 61.91 دولارا للبرميل، بعد أن كانت هبطت 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومما ضغط على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي من مخاوف بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.