«المركزي الروسي» يثبت الفائدة

المصدر: موسكو - وكالات

أبقى البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير عند 7.75%، في ظل تباطؤ نمو التضخم، بعد أن رفع الفائدة بشكل مفاجئ مرتين متتاليتين في نهاية العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن التضخم نما من 4.3% في ديسمبر إلى 5% في فبراير، بفضل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وعلى الرغم من أن روسيا رفعت مؤخراً ضريبة القيمة المضافة، إلا أن البنك قال إن تأثير هذا التحرك على التضخم كان «معتدلاً».

ورفعت روسيا أسعار الفائدة العام الماضي أول مرة منذ أزمتها المالية 2014 في محاولة لتفادي ارتفاع التضخم من مستهدفها البالغ 4%، ويتوقع المركزي أن يبلغ ذروته عند 5.5% هذا العام قبل أن يعود إلى 4% في أوائل 2020.

وقال البنك المركزي إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بوقف رفع أسعار الفائدة، قلل من مخاطر تدفقات رأس المال إلى الخارج من الأسواق المتقدمة.