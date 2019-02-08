«أبوظبي الأول» يقود سوق العاصمة لأكبر مكاسب أسبوعية في شهر

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق أبوظبي بأكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهر مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك يقودها «أبوظبي الأول»، فيما تراجع سوق دبي بضغط من أسهم العقار.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 1.33% ليغلق عند 5112.14 نقطة مع ارتفاع قطاع البنوك 2.63%، بعد ارتفاع أبوظبي التجاري 0.53%، وأبوظبي الأول 3.66%، بسيولة 660 مليون درهم، بينما نزل مؤشر سوق دبي بنحو 0.97% إلى مستوى 2542.67 نقطة، بضغط من قطاع العقار والاستثمار فيما ارتفعت البنوك.

وسجلت السيولة الأسبوعية في السوقين 2.2 مليار درهم، منها 1.3 مليار في أبوظبي، و926.5 مليونا في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 760.23 مليون سهم، منها 196.25 مليون سهم في أبوظبي، و564 مليون سهم في دبي من خلال 21 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، كثّف الأجانب والعرب مشترياتهم في الأسواق الأسبوع الماضي بصافي استثمار 270 مليون درهم، منها 243 مليونا للأجانب، و27 مليونا للعرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي 270 مليون درهم محصلة بيع، موزعة بواقع 234.33 مليونا للمواطنين، و35.35 مليونا للخليجيين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 215 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 52 مليونا ، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 215 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 52 مليونا .

الأداء اليومي

من ناحية أخرى، تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات، أمس، لتنهي الأسبوع في المنطقة الحمراء بضغط عمليات بيعية، استهدفت الأسهم القيادية بعد مكاسبها في الجلسات الماضية، فيما تحسنت السيولة نسبياً بعد عودة صعودها أعلى 350 مليون درهم مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لنتائج باقي الشركات.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.56% أو ما يعادل 14.34 نقطة ليغلق 2542.67 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات باستثناء البنوك والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.6% إلى 5112.15 نقطة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين أمس إلى 380.1 مليون درهم موزعة بواقع 231.7 مليوناً في دبي و148.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 156.3 مليون سهم منها 130.4 مليوناً في دبي و25.8 مليوناً بأبوظبي من خلال تنفيذ 4171 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.38% بضغط هبوط «إعمار العقارية» 2.68% و«داماك» 3.8% و«إعمار للتطوير» 3.65% و«ديار» 1.35% و«الاتحاد العقارية» 0.76% و«إعمار مولز» 0.67% و«أرابتك» 0.46%. كما تراجع قطاع الاستثمار 3.77% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 4.58% و«سوق دبي المالي» 2.05% مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.13%.

ونزل قطاع النقل 0.91% مع تراجع «العربية للطيران» 1.96% و«أرامكس» 0.23%. وارتفع قطاع البنوك 1.02%، وهو ما قلص خسائر السوق مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 3% فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.78%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة 72.4 مليون درهم ليقفل عند 3.99 دراهم، ثم سهم «إعمار للتطوير» بتداولات 40.6 مليونا ليغلق عند 3.43 دراهم. وكان سهم «مصرف السلام السودان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.5% ليغلق عند 1.29 درهم، فيما كان سهم «دبي للاستثمار» الأكثر تراجعاً بنحو 4.58% إلى 1.25 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.44% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 1.05% و«أبوظبي الأول» 0.26%، فيما هبط قطاع الاتصالات 0.35% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 1.81% مع انخفاض سهم «طاقة» 7.63%، كما هبط قطاع الاستثمار 9.3% مع انخفاض سهم «الواحة كابيتال»، كما تراجع قطاع العقارات 0.17 % بضغط تراجع «إشراق» بأكثر من 1%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على التداولات بعدما استقطب سيولة 44.7 مليونا، فيما كان «أبوظبي التجاري» الأنشط من حيث الحجم بنحو 3.2 ملايين سهم، وتصدر سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» الرابحين بنسبة 6.24%.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.08% أو ما يعادل 34.36 نقطة ليغلق عند 3147.23 نقطة بعد التداول على 1.434 مليون سهم بقيمة 2.15 مليونا من خلال 51 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 4045 عقداً بقيمة 3.74 ملايين من خلال 38 عملية.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنه يجوز للمساهمين في حال امتلاكهم 10% من رأس مال الشركة على الأقل، إضافة أي بند في جدول أعمال الجمعية العمومية، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، ويتعين على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذا البند.

إفصاحات

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة الأحد لتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

ـــ دعا بنك المشرق المساهمين لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها الثلاثاء 26 فبراير لاعتماد النتائج السنوية، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%، وتخفيض نسبة تملك الأجانب برأس ماله من 49% إلى 40%.

ـــ تابع مجلس إدارة مصرف عجمان خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي الأعمال الاعتيادية للمصرف، واعتمد محضر الاجتماع السابق.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية الثلاثاء لمناقشة البيانات المالية الأولية لعام 2018، وما استجد من أعمال.

ـــ حققت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير أرباحاً صافية بلغت 3.4 ملايين درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 60.8 مليوناً لعام 2017.

ـــ يعتمد مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين الثلاثاء المقبل البيانات المالية السنوية.

ـــ دعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي المساهمين لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها الأربعاء 6 مارس لاعتماد النتائج السنوية، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9.5% ما يعادل 9.5 فلوس للسهم الواحد.

ـــ أوصي مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» بعقد اجتماع الجمعية العمومية في 18 أبريل المقبل، وناقش مستجدات موضوع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

ـــ يجتمع مجلس إدارة «دار التمويل» في 13 فبراير الجاري لمناقشة البيانات المالية الموحدة عن العام الماضي، وموضوع الأسهم المشتراة سابقاً من قبل الشركة من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم وعددها 7.212 ملايين سهم.

ـــ أوصي مجلس إدارة شركة «دار التأمين» بعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 20 مارس المقبل بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة لمناقشة مقترح توزيع أرباح على المساهمين واعتماد النتائج المالية للعام الماضي.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» اجتماعاً في 12 فبراير الجاري لمناقشة البيانات المالية الأولية عن العام الماضي.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة «الفجيرة لصناعات البناء» في 13 فبراير الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن العام الماضي، وتحديد موعد الجمعية العمومية السنوية.

ـــ يناقش مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة» في اجتماعه 12 فبراير الجاري خطة العمل السنوية وموازنة العام 2019، ومناقشة اقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

ـــ يجتمع مجلس إدارة «بنك الاتحاد الوطني» في 12 فبراير الجاري لمناقشة البيانات المالية الموحدة عن العام الماضي ومناقشة مقترح بتوزيع أرباح للمساهمين عن 2018.

ـــ يناقش مجلس إدارة شركة السلام القابضة المدرجة ببورصتي دبي والكويت خلال اجتماعه يوم الاثنين المقبل تغيير ممثل شركة الدسر الدولية وشركة أتلانتك جروب للتجارة بالمجلس.

ـــ تراجعت أرباح المصرف الخليجي التجاري المدرج في بورصتي دبي والبحرين بنسبة 26.6% إلى 600 ألف دينار بحريني بنهاية العام الماضي مقابل أرباح بـ 818 ألف دينار في 2017، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية على حملة الأسهم العادية.