أرباح «تويتر» ترتفع رغم تراجع عدد المستخدمين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، عن ارتفاع كبير في أرباحه الفصلية بفضل الإعلانات رغم تراجع أعداد المستخدمين عالمياً.

وأشار موقع تبادل الرسائل القصيرة إلى أنه سجل أرباحاً قيمتها 255 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 مقارنة بنحو 91 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت العائدات 24% لتسجل 909 ملايين دولار. غير أن قاعدة المستخدمين الشهريين الفعليين تراجعت إلى 321 مليوناً أي 9 ملايين مستخدم أقل عن العام الذي سبقه وبخمسة ملايين عن الفصل السابق.

وأوضحت «تويتر»، أنها ستتوقف عن اعتماد مقياس القاعدة الشهرية للمستخدمين، وتستعيض عنها بالمستخدمين يومياً «ممن يمكن تحقيق مدخول منهم» في الولايات المتحدة والعالم، وهو ما يعكس بشكل أفضل المستخدمين الذين ينظرون للإعلانات.

وباعتماد تلك الإجراءات أظهر «تويتر» قاعدة تضم 126 مليون مستخدم في العالم بزيادة 9% خلال العام، ويشمل هؤلاء 27 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و99 مليون مستخدم عالمياً.