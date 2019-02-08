بنك إنجلترا يتوقع أضعف نمو في عقد

المصدر: لندن ــ رويترز

قال بنك إنجلترا المركزي إن بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في 10 أعوام في العام الحالي، ملقياً باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو العالمي، لكن البنك تمسك بقوله إن أسعار الفائدة سترتفع إذا تم التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.

وفيما قالت بنوك مركزية أخرى إنها ستحجم عن رفع تكاليف الاقتراض، أعاد بنك إنجلترا التأكيد على توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، إذا تم تجنب الخروج دون التوصل لاتفاق في الخمسين يوماً المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي.

وقال صانعو السياسات في المركزي: «النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ أواخر 2018 ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019»، بعد أن صوّتوا بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75%، كما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.