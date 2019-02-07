«أبوظبي الأول» يبحث توزيع 8 مليارات درهم على المساهمين

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد «بنك أبوظبي الأول» اجتماع الجمعية العمومية في 25 الجاري للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 74% من رأس المال، بما يعادل 74 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 8.06 مليارات درهم.

وقال البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إن الجمعية ستناقش أيضاً تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن العام الماضي، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر الماضي. وتناقش الجمعية الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام الماضي، وتعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2019.