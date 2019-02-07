«دبي الإسلامي» يحتفل بإدراج صكوك بـ 750 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: دبي- البيان

قرع بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأكبر في الإمارات أمس، جرس افتتاح السوق للاحتفال بإدراج صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي. وتجاوز حد الاكتتاب على الصكوك 4.9 أضعاف وبمعدل ربح بلغت نسبته 6.25 في المائة سنوياً، حيث بلغت نسبة المستثمرين في الصكوك من خارج منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 40%. وبوصفها صكوكاً دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 6 سنوات، فقد كانت الإصدار الأول لـ«رأس مال هجين» من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019.

ويعد بنك دبي الإسلامي جهة الإصدار الرائدة للصكوك في الإمارات من حيث القيمة في بورصة ناسداك دبي بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار، وتضم 7 صكوك بما فيها الإدراج الأخير.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يبرهن ارتفاع معدل الاكتتاب على صكوكنا المدرجة مؤخراً على ثقة المستثمرين الدوليين الكبيرة بأداء البنك واستراتيجيته. ويسرنا أن صكوكنا استطاعت تحقيق أدنى سعر بنسبة 6.25% لأي من الصكوك الإضافية من الشق الأول والمتوافقة مع بازل 3 والصادرة بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة لدولة الإمارات بشأن رؤوس الأموال.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: تعاوننا الناجح مع بنك دبي الإسلامي يضرب مثالاً قوياً على الدور الرائد الذي تقوم به المؤسسات بدبي في التمويل الإسلامي. ونحن ملتزمون بدعم نمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في بورصات دبي حالياً 61.14 مليار دولار، ليمثل بذلك المبلغ الأكبر لدى أي مركز إدراج في العالم.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: الدور الذي يقوم به بنك دبي الإسلامي بوصفه جهة إصدار رئيسة للصكوك يعكس خبرتهُ طويلة المدى في الكثير من جوانب التمويل الإسلامي في جميع أنحاء الإمارات وخارجها. ونتطلع قدماً إلى تعزيز تعاوننا مع البنك بشكل أكبر بينما نوسع أنشطتنا في الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لصالح كل من جهات الإصدار والمستثمرين».

وأُدرِجَت صكوك بنك دبي الإسلامي البالغ قيمتها 750 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي في 22 يناير 2019. وبلغت نسبة مشاركة المستثمرين 62% من الشرق الأوسط و19% من أوروبا و18% من آسيا و1% من الولايات المتحدة في الخارج.