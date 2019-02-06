76.3 مليار درهم الإقراض المصرفي العام الماضي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد تقرير مصرف الإمارات المركزي، أمس، ارتفاع الإقراض بنهاية العام الماضي إلى 1.65 تريليون درهم، مقابل 1.58 تريليون بنهاية عام 2017 بارتفاع قدره 76.3 ملياراً وبنسبة 4.8%.

وكشفت نشرة المؤشرات المصرفية للدولة لشهر ديسمبر الماضي الصادرة أمس عن المصرف المركزي، عن زيادة إجمالي الائتمان الموجه للقطاع الخاص من 1.06 تريليون درهم بنهاية 2017 إلى 1.13 تريليون بنهاية 2018 بزيادة قدرها 43.7 ملياراً وبنسبة 4% على أساس سنوي.

وارتفعت القروض المقدمة من البنوك للقطاعين الصناعي والتجاري خلال عام 2018 إلى 792.6 مليار درهم مقابل 748.9 ملياراً لعام 2017 بزيادة قدرها 43.7 ملياراً وبنسبة 5.8% .

وكان هناك تراجع محدود للقروض الشخصية للأفراد من 337.5 مليار درهم إلى 337.4 ملياراً بنهاية عام 2018 بانخفاض قدره 100 مليون وبنسبة ــ 0.3%.

وارتفعت قروض الحكومة من البنوك إلى 191.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 175.4 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 16.1 ملياراً وبنسبة 9.2%.

أصول

ونمت أصول القطاع المصرفي من 2.69 تريليون درهم إلى 2.87 تريليون بزيادة قدرها 184.2 ملياراً، وبنسبة نمو 6.8% ، كما ارتفع إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي من 291.4 ملياراً بنهاية 2017 إلى 293.3 ملياراً بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 1.9 مليار وبنسبة 0.7% على أساس سنوي.

وزاد إجمالي استثمارات البنوك بنهاية عام 2018 لتصل إلى 333 ملياراً مقابل 311.1 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 بارتفاع 21.9 ملياراً، وبنسبة 7%، واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث زادت من 62.5 ملياراً بنهاية ديسمبر إلى 81.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2018 بارتفاع 18.7 ملياراً، وبنسبة 29.9%، كما زادت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) من 206.2 مليارات إلي 210.9 مليارات بارتفاع قدره 4.7 مليارات وبنسبة 2.3%، بينما تراجعت استثمارات البنوك في الأسهم من 11.3 ملياراً إلى 10.2 مليارات بنهاية ديسمبر 2018 بانخفاض 1.1 مليار وبنسبة سالب 9.7%.

وزادت رؤوس أموال البنوك والاحتياطيات من 337.3 مليار درهم إلى 354.9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 17.6 ملياراً، ونسبة ارتفاع 5.2%، كما زادت البنوك مخصصاتها العامة من 29.7 ملياراً إلى 32.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر بارتفاع قدره 2.48%.

وارتفعت الودائع المصرفية من 1.62 تريليون درهم 1.75 تريليون بزيادة قدرها 128.3 ملياراً، وبنسبة 7.9%، كما ارتفعت ودائع المقيمين من 1.43 تريليون إلى 1.54 تريليون بارتفاع قدره 106.6 مليارات وبنسبة نمو 7.4، وارتفعت ودائع الحكومة من 212 ملياراً إلى 290.3 ملياراً بزيادة 78.3 ملياراً، وبنسبة 36.9%.

وواصلت ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) الارتفاع من 191.5 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 إلى 205.4 مليارات بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 13.9 ملياراً وبنسبة 7.3%، كما بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية ديسمبر الماضي 1.01 تريليون درهم مقابل تريليون بزيادة قدرها 10 مليارات درهم وبنسبة 1%، وزادت ودائع غير المقيمين من 191.7 ملياراً إلى 213.4 ملياراً بزيادة 21.7 ملياراً وبنسبة زيادة 11.3%.

تكلفة

زاد معدل التكلفة على الودائع المصرفية من 1.3% بنهاية ديسمبر 2017 إلى 1.8% بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع معدل العائد من الإقراض المصرفي من 5.1% إلى 5.5%، إضافة إلى ارتفاع نسبة كفاءة رأس المال للبنوك (الشق الأول والشق الثاني) إلى 18.2% بنهاية ديسمبر 2018.