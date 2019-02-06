أسهم البنوك تمنح الأسواق ملياري درهم مكاسب

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تلونت الأسواق المحلية بالأخضر في ختام جلسة أمس بمكاسب سوقية ناهزت ملياري درهم، مدعومة بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات تركزت بشكل رئيسي على أسهم البنوك، فيما هبطت السيولة دون 400 مليون درهم مع ترقب المستثمرين لنتائج باقي الشركات.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2542.82 نقطة بمكاسب 1.2 مليار درهم، مدعوماً بأسهم شركات البنوك والنقل والاستثمار والخدمات، فيما استمر سوق أبوظبي في الصعود صوب أعلى مستوياته في 4 سنوات ونصف مع ارتفاعه أمس بنسبة 0.18% إلى مستوى 5137.3 نقطة رابحاً 728 مليون درهم مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات واستقرار العقار.

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 396 مليون درهم، منها 175.95 مليوناً في دبي، و220 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 169.7 مليون سهم، موزعة واقع 128.23 مليوناً في دبي، و41.47 مليوناً في أبوظبي من خلال 3813 صفقة.

سوق دبي

وعزز ارتفاع سوق دبي مكاسب قطاع البنوك بنسبة 1.33% بدعم صعود سهم دبي الإسلامي 0.79% والإمارات دبي الوطني 2.08%، كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.54% مع ارتفاع دبي للاستثمار 0.78% في مقابل تراجع سوق دبي المالي 0.24%. وارتفع قطاع النقل 0.26% نتيجة صعود العربية للطيران 1%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.23% مع نزول سهم إعمار للتطوير 2.56% وأرابتك 0.93% وديار 1.08% والاتحاد العقارية 1.25% في مقابل ارتفاع داماك 1.6% واستقرار إعمار العقارية.

وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 34.45 مليون درهم ليغلق عند 4.1 دراهم، تلاه سهم جي إف إتش بتداولات 34 مليون درهم، ليصل إلى 1.01 درهم، ثم سهم إعمار مولز بسيولة 31.88 مليون درهم ليقفل عند 1.46 درهم. وتصدر غلفا للمياه الأكثر ارتفاعاً مع صعوده بالحد الأعلى 14.92% ليغلق عند 8.24 دراهم، فيما كان سهم اكتتاب الأكثر تراجعاً بنحو 3.86% إلى 0.249 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.07% مع صعود أبوظبي التجاري 0.11% وأبوظبي الإسلامي 1.64% مع استقرار أبوظبي الأول دون تغيير. وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. وتماسك قطاع العقار مع استقرار سهمي إشراق والدار، فيما انخفض قطاع الطاقة 0.24% مع تراجع أدنوك للتوزيع 1.75% على الرغم من ارتفاع دانة غاز 0.45%.

ونشطت التداولات على أبوظبي الأول ليستقطب سيولة بنحو 69.3 مليون درهم، وثبت سعره عند 15.34 درهماً، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بتداولات 41.76 مليون درهم، ليغلق عند 4.35 دراهم، ثم سهم اتصالات بسيولة 34.4 مليون درهم ليصل إلى 16.98 درهماً. وتصدر سهم أسمنت رأس الخيمة الرابحين بنسبة 5.87% ليغلق عند 0.67 درهم، فيما كان سوداتيل الأكثر تراجعاً بنسبة 6.92% إلى 0.36 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومالت تداولات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 37.8 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 37.8 مليون درهم، منها 12.9 مليون درهم للعرب، و8.3 ملايين درهم للخليجيين، و16.5 مليون درهم للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 47.4 مليون درهم، منها 37.4 مليون درهم في أبوظبي، و10 ملايين درهم في دبي، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 47.4 مليوناً، منها 10 ملايين درهم في دبي، و37.4 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

دعا مصرف الإمارات الإسلامي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية 20 فبراير الجاري لاعتماد النتائج السنوية، والموافقة على المقترح بشأن إصدار أوراق مالية متوافقة مع الشريعة قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار.

يعقد مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال الخميس المقبل اجتماعاً لمناقشة خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، وتحديد موعد الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها.

يجتمع مجلس إدارة شركة دبي للتأمين الأحد المقبل لإقرار النتائج المالية لعام 2018، وتحديد موعد الجمعية العمومية والتوصية بشأن الأرباح.

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات عقد اجتماعه الاثنين المقبل للاطلاع والموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

يعتمد مجلس إدارة شركة النعيم القابضة المدرجة في بورصتي دبي ومصر القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

يعقد مجلس إدارة شركة «أم القيوين العامة للاستثمارات» اجتماع مجلس إدارة في 9 فبراير الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية ومقترح التوزيعات النقدية عن عام 2018.

قرر «البنك التجاري الدولي» تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى 13 فبراير للنظر في البيانات المالية السنوية.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن بعض المضاربين يسعون، أحياناً، لاستغلال وسائل الإعلام في توجيه السوق لمصلحتهم الخاصة عبر تقديم توقعات لأسعار الأسهم دون الاستناد إلى تحليلات مالية موضوعية، لا تعتمد على توقعات مذاعة أو منشورة ما لم تدْعَمُها آراء لمحللين محايدين مشهود لهم بالنزاهة ومعتمدين لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.