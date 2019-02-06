تفاؤل المستثمرين بمستقبل نمو اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي- أشرف رفيق

أكد استطلاع حديث، حالة التفاؤل السائدة بين المستثمرين بشأن مستقبل النمو الاقتصادي للإمارات حتى عام 2020، برغم التحديات في السوق مع توقّعات بانتعاش العائدات الاستثمارية على المدى القريب.

وجاء في استطلاع أجراه صندوق أولد ميتشوال إنترناشيونال التحوطي، أن 66 % من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع يتوقعون مستقبلاً مزدهراً أمام النمو الاقتصادي في الإمارات. وتوقّع المستثمرون، أن يفوق العائد الاستثماري في دول مجلس التعاون 10%، وتوقع 7% فقط أن يصل العائد الاستثماري إلى 2%.

شارك في الاستطلاع 130 مستثمراً في مختلف قطاعات الأعمال، ووافدون وغير مقيمين من الهنود، ومواطنون من دول التعاون في الإمارات، وفق ما ذكره «أولد ميوشوال إنترناشيونال»، وهو صندوق تابع لوحدة استثمارية بريطانية. واعتبر 69% من المشاركين، أن اهتزازات في السوق العالمية هي السبب الرئيس وراء تراجع نسبة العائدات الاستثمارية.

وقال بول إيفانز الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في أولد ميوتشوال، إن البعض يرون تراجعاً في عائداتهم الاستثمارية، وقرروا تخفيضها لأن نظرتهم الإيجابية اهتزت، غير أن نصيحة الخبراء تفيد بأن التحسّن قادم، وسوف ترتفع العائدات الاستثمارية.

وكان هناك قلق بين المستثمرين بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي وتأرجح النفط. لكن داني نايت مدير الاستثمار في صندوق كيلتر الاستثماري قال، إن المستثمرين لا بدّ أن يستعدوا للرحلة الاستثمارية، وإن هناك ارتفاعات وتراجعات وهذا أمر طبيعي.

ويشير الاستطلاع إلى تفاؤل المستثمرين بارتفاع العائدات الاستثمارية على المدى القريب في الإمارات.