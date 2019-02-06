عمومية بنك الإمارات دبي الوطني تجتمع 20 فبراير

المصدر: دبي - البيان

تناقش الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني الأربعاء 20 فبراير مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40%، وزيادة رأس المال إلى 7.35 مليارات درهم والموافقة على مقترحات بشأن السندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم والقيام بأي تحديثات على برنامج للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بـ 12.5 مليار دولار.

وستتم مناقشة برنامج للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمليار دولار، وبرنامج البنك لإصدار سندات الدين بـ 4 مليارات دولار أسترالي وتأسيس أي برامج تمويل بحد أقصى 10 مليارات دولار .

كما تناقش العمومية إصدار أدوات دين بمبلغ 5 مليارات دولار بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، وإصدار أدوات دين بشكل مستقل بحد أقصى 10 مليارات دولار .