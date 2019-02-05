«فيتش» تثبت تصنيف بنوك الاندماج في أبوظبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ثبتت وكالة فيتس العالمية تصنيف ثلاثة بنوك أعلنت اندماجها في وقت سابق، هي أبوظبي الأول والاتحاد الوطني والهلال.

وثبتت الوكالة تصنيف بنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال، بعد إعلان الاندماج الثلاثي بين بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك الهلال. ثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك الاتحاد الوطني على الفئة (A+) من حيث الإصدارات طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة العالمية إلى ارتفاع أرباح بنك الاتحاد الوطني كما ذكرت أهمية البنك في القطاع المصرفي في الإمارات، وارتفاع مستوى مرونته مقارنة بالبنوك الأخرى. وثبتت فيتش تصنيف بنك الهلال على نفس الفئة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا، مشيرة إلى أن تصنيفات البنك لم تتأثر بعد إعلان الاندماج بين بنك الاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري، ثم استحواذ الكيان الجديد على بنك الهلال، مع الإبقاء على نشاطه المصرفي الإسلامي.

وقالت الوكالة العالمية إن بنك الهلال يحقق أرباحاً كبيرة، وترى أنها لن تتأثر بالصفقة المعلنة، كما ثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك أبوظبي الأول على الفئة(AA-) من حيث الإصدارات طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعلى الفئة (a-) من حيث الاعتمادية.