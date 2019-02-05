تثبيت تصنيف «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لبنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي عند الدرجة «+A» و«A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت الجدوى المالية للبنكين عند «+bb».

وأفادت الوكالة بأن تصنيف «الإمارات دبي الوطني» أعلى درجة واحدة من التصنيف العام لبنوك الإمارات، والبالغ «+A»، ما يشير إلى مكانته المتميزة.

وأكدت أن تصنيف «دبي الإسلامي» يعكس امتلاكه لقياسات مقبولة فيما يتعلق بجودة الأصول، وعلامته التجارية القوية. وأضافت أن معدل الأصول المتدهورة انخفض نهاية الربع الثالث من 2018 بنسبة 3.3%، كما ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطي إلى 122%.