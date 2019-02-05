«فيتش» تثبت تصنيفي «الاتحاد الوطني» و«الهلال»

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ثبتت وكالة فيتش العالمية تصنيفي بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، بعد إعلان الاندماج الثلاثي بين بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال.

وثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك الاتحاد الوطني على الفئة A+ من حيث الإصدارات طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة العالمية إلى ارتفاع أرباح بنك الاتحاد الوطني والدعم المتوقع من السلطات حال احتاج إليه، كما ذكرت أهمية البنك في القطاع المصرفي في الإمارات، وارتفاع مستوى مرونته مقارنة بالبنوك الأخرى.

كما ثبتت «فيتش» تصنيف مصرف الهلال على نفس الفئة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا، مشيرة إلى أن تصنيفات البنك لم تتأثر بعد إعلان الاندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، ثم استحواذ الكيان الجديد على بنك الهلال، مع الإبقاء على نشاطه المصرفي الإسلامي.

وقالت الوكالة: إن مصرف الهلال يحقق أرباحا كبيرة، ولن تتأثر تلك الأرباح بالصفقة المعلنة، وإن دعم الحكومة للقطاع المصرفي ينسحب على البنك أيضاً، ولن يتغير هذا الدعم عقب صفقة الاستحواذ.