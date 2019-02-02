الأسهم تربح 7.5 مليارات درهم في أسبوع الاندماج

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 7.5 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بمحفزات إيجابية تمثلت في نتائج قياسية وتوزيعات سخية للبنوك، فضلاً عن إعلان اندماج ثلاثة بنوك جديدة في أبوظبي، ما عزز معنويات المستثمرين وحفزهم على الشراء.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2567.59 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.51% ليصل إلى 5044.85 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية إلى 1.85 مليار درهم، منها 1.03 مليار في أبوظبي، و821.8 مليون في دبي، وجرى تداول 803.1 ملايين سهم، منها 224 مليوناً في أبوظبي، و579.1 مليوناً في دبي، وذلك من خلال تنفيذ 23 ألف صفقة.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 223.67 مليون درهم، منها 215.23 مليون درهم للأجانب، و8.4 ملايين درهم للخليجيين، بينما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 223.67 مليون درهم موزعة بواقع 4.9 ملايين درهم للعرب، و218.76 مليون درهم للمواطنين.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 4.5% بدعم صعود إعمار العقارية 4.87% وأرابتك 2.37% وداماك 10% وإعمار للتطوير 6.67%، كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.52% مع ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 3.47%، في مقابل انخفاض دبي الإسلامي بنسبة 0.78%.

وارتفع قطاع الاستثمار أيضا بنسبة 1.9% مع صعود دبي للاستثمار 2.3% وسوق دبي المالي 1%. كما نما قطاع النقل بنسبة 2.5% على أثر ارتفاع أرامكس 4.9% والعربية للطيران 0.1%.

وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 180.64 مليون درهم ليغلق عند 4.31 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات 171.75 مليون درهم، ليقفل عند 5.1 دراهم، ثم سهم جي إف إتش بتداولات بقيمة 76.4 مليون درهم، ليصل إلى 0.98 درهم.

وحل سهم جي إف إتش في صدارة الأسهم الرابحة مع ارتفاعه بنسبة 10.49%، ليغلق عند 0.98 درهم، تلاه سهم داماك العقارية بنسبة 10.08% إلى 1.31 درهم، ثم سهم مصرف السلام السودان، مرتفعاً 8.3% عند 1.3 درهم. فيما تصدر سهم بنك المشرق الأسهم المتراجعة مع انخفاضه بنسبة 10% إلى 70.2 درهماً، ثم سهم عمان للتأمين متراجعاً 9.87% إلى 1.46 درهم، ثم سهم الرمز كوربوريشن، بنسبة 9.65% ليقفل عند 1.03 درهم.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق دبي بصافي استثمار 81.62 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 81.6 مليون درهم، موزعة بواقع 56.3 مليون درهم للمواطنين، و22.65 مليون درهم للخليجيين، و2.67 مليون درهم للعرب.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.51% مع ارتفاع أبوظبي الأول 0.27% وأبوظبي التجاري 2.19% والاتحاد الوطني 1.76%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.83% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقار بنسبة 3.32% نتيجة ارتفاع سهم الدار 3.92% ورأس الخيمة العقارية 1.31% مع استقرار سهم إشراق. في المقابل، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.98% بضغط هبوط سهم دانة غاز 1.86% وطاقة 7%، بينما ارتفع أدنوك للتوزيع 0.87%.

وحل سهم أبوظبي الأول في صدارة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 324.11 مليون درهم، ليغلق عند 14.74 درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة بقيمة 205.4 ملايين درهم، تلاه سهم الاتحاد الوطني 157.6 مليون درهم، يتبعهما أبوظبي التجاري بتداولات 144 مليون درهم ليصل إلى 9.35 دراهم.

وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم الرابحة مع ارتفاعه بنسبة 23.46% ليغلق عند درهم واحد، تلاه سهم الجرافات البحرية بنسبة 15.94% ليقفل عند 4 دراهم، تلاه سهم سوداتيل، بنسبة 4.95% ليغلق عند 0.38 درهم.

وكان سهم الخليج الاستثمارية الأكثر تراجعاً بنسبة 9.09% ليغلق عند 1.5 درهم، تلاه سهم الخليج للصناعات الدوائية، بنسبة 8.7% ليصل إلى 1.89 درهم، ثم سهم طاقة بنسبة 7% إلى 0.93 درهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع في سوق أبوظبي بصافي استثمار 164.7 مليون درهم، منها 31 مليون درهم للخليجيين، و133.6 مليون درهم للأجانب، بينما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 164.7 مليون درهم.

المحافظ

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء الأسبوع الماضي بصافي استثمار 207.4 ملايين درهم، موزعة بواقع 161.2 مليوناً محصلة شراء في أبوظبي، و46.2 مليوناً في دبي. واتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار207.4 ملايين، منها 161.2 مليوناً محصلة بيع في أبوظبي، و46.2 مليوناً في دبي.