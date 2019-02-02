بورصة دبي للذهب تستهلّ 2019 بأداءٍ قوي

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع انطلاقة قوية في العام 2019 في ظلّ استمرار موجة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تم خلال شهر يناير تداول 1.93 مليون عقد بقيمة 38.09 مليار دولار، متجاوزةً بذلك أفضل أداء سابق لها في يناير 2018.

وساهمت سلسلة من الأحداث السياسية المؤثرة في تعزيز حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع خلال الشهر الماضي، وخاصةً تواصل حالة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما تسببت التصريحات العديدة التي أدلت بها «أوبك» حول خفض الإنتاج في إحداث تقلبات في الأسواق المالية، وهو ما عزز أداء محفظة عقود النفط والغاز في بورصة دبي للذهب والسلع، والتي شهدت في يناير ارتفاعاً في أحجام تداول العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 61% ‏والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 113% ‏على أساس سنوي.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «بعد تحقيقها أداءً مذهلاً خلال العام 2018، سجلت بورصة دبي للذهب والسلع بدايةً قوية جداً مطلع العام الجديد في ظلّ موجه التقلبات التي اجتاحت الأسواق المالية وأثرت على مختلف فئات الأصول التي شهدت انخفاضات حادّة عشية رأس السنة، قبل أن تعاود الصعود مع بداية 2019.

وبوجه خاص، سجلت كل من محفظة عقود النفط والغاز والعقود الآجلة للروبية الهندية، أداءً ملفتاً للغاية».

وسجلت عقود «كوانتو الروبية الهندية» الآجلة، التي تستند إلى تسعير مؤشر البورصة لسعر صرف الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي، نمواً قوياً، حيث تم تداول 410,504 عقود بنمو نسبته 85% على أساسٍ سنوي، ما يؤكد من جديد البداية القوية لبورصة دبي للذهب والسلع في العام 2019.

وأضاف ميل: «بالنظر إلى التطورات السياسية العديدة المؤثرة خلال العام الحالي وتنامي عوامل عدم الاستقرار حول العالم، من المرجح أن تستمر موجة التقلبات الحادة في الأسواق العالمية خلال 2019.

وفي ضوء ذلك، نتوقع زيادة الطلب على منتجات المشتقات السلعية لأغراض التحوط والاستثمار، ونحن على ثقة بأن بورصة دبي للذهب والسلع ستواصل لعب دورٍ متزايد الأهمية في تلبية متطلبات المستثمرين في المنطقة». دبي - البيان