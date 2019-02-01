البنوك تمنح أسواق الأسهم 6.6 مليارات أرباحاً

Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية قرابة 6.6 مليارات درهم في ختام جلسة أمس وسط نشاط ملحوظ على أسهم البنوك مع توالي إعلانها عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية، وهو ما عزز مستويات السيولة لتتجاوز 400 مليون درهم وسط عمليات شراء للأجانب والمؤسسات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.14% إلى مستوى 2567.59 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية، فيما زاد سوق العاصمة بنحو 0.8% إلى مستوى 5044.85 نقطة، مستفيداً من مكاسب البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 414 مليون درهم، منها 191.5 مليوناً في دبي، و222.4 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 187.37 مليون سهم، موزعة بواقع 145.97 مليوناً في دبي، و41.4 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال 5178 صفقة.

سوق دبي

وعزز مكاسب سوق دبي ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.37% بعد صعود إعمار العقارية 1.17% وأرابتك 1.89% وداماك 1.55% وديار 3.27% وإعمار للتطوير 3.09% وإعمار مولز 0.64%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.3% مع ارتفاع دبي الإسلامي 1.39% والإمارات دبي الوطني 1.49%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% بدعم مكاسب سوق دبي المالي 2.2%، وزاد قطاع النقل بنحو 0.25% بعد ارتفاع العربية للطيران 0.7% وأرامكس 0.24%.

وهيمن سهم إعمار العقارية على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 45.78 مليون درهم، ليغلق عند 4.31 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات بلغت 33.82 مليون درهم، ليقفل عند 5.1 دراهم، ثم سهم جي إف إتش بسيولة 26 مليون درهم ليصل إلى 0.98 درهم. وكان سهم اكتتاب في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 8.09% إلى 0.254 درهم، فيما حقق سهم مصرف السلام السودان أكبر تراجع بنحو 2.26% إلى 1.3 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.19% مع صعود أبوظبي الأول بنسبة 1.1%، وأبوظبي التجاري 3.66%، كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.35% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.25% مستمداً الدعم من مكاسب سهم دانة غاز 2.29%، في مقابل هبوط طاقة 5.1% وأدنوك للتوزيع 0.4%. وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.35% مع تراجع سهم 0.63%، فيما ارتفع إشراق 1.06%.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة بسيولة 58.65 مليون درهم، ليغلق عند 14.74 درهماً، تلاه سهم اتصالات بتداولات 48.48 مليون درهم، ليصل إلى 17.02 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة 41.17 مليون درهم، ليقفل عند 9.35 دراهم. وحقق سهم القدرة القابضة أكبر نسبة ارتفاع 4.08% ليغلق عند 0.74 درهم، فيما كان سهم أركان الأكثر تراجعاً بنسبة 8.16% إلى 0.48 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 69.7 مليون درهم، منها 63.5 مليوناً للأجانب، و6.15 ملايين للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنين نحو البيع، بصافي استثمار 69.7 مليون درهم، موزعة بواقع 66.7 مليوناً للمواطنين، و2.98 مليون للعرب. وغلب التوجّه الشرائي على أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، بعد تحقيقه بصافي استثمار كمحصلة شراء بنحو 52.67 مليون درهم، منها 23.85 مليون درهم في دبي، و28.82 مليون درهم في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار52.67 مليون درهم، منها 23.85 مليون درهم في دبي، و28.82 مليون درهم في أبوظبي.

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ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.37% إلى 3165.96 نقطة بعد التداول على 623.1 ألف سهم بقيمة تجاوزت 7.6 ملايين دولار من خلال 208 عملية. وفى سوق المشتقات، جري التداول على 7027 عقد بقيمة 5 ملايين درهم من خلال 62 عملية، حيث ارتفعت عقود «جي إف اتش» 4.25% و«أبوظبي التجاري» 3.8% و«سوق دبي المالي» 2.2% و«دبي الإسلامي» 1.37% و«أبوظبي الأول» 1.1%.

إفصاحات

فازت شركة أرابتك للإنشاءات التابعة لشركة أرابتك القابضة بعقد من «إكسبو دبي 2020»، وذلك لإنشاء منطقة الطرق البينية والعامة بالقطاع رقم (C38) بمشروع إكسبو 2020 التطويري، حيث إن قيمة العقد تبلغ 169 مليون درهم، ومدته 13 شهراً.

قالت شركة أمانات القابضة، إن لديها منصة تعليم تغطي كامل المراحل الدراسية من الحضانة ولغاية الدراسات العليا من خلال استثماراتها في شركة «تعليم القابضة» وشركة «جامعة أبوظبي القابضة» و«جامعة ميديلسكس دبي».

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل»، عن زيادة صافي الربح العام للمساهمين إلى 70.38 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 59.07 مليوناً في 2017، وبلغت الاشتراكات المكتتبة 384.4 مليوناً مقابل 373.8 مليوناً.

أعلن «مصرف الشارقة الإسلامي»، عن عقد اجتماع الجمعية السنوية في 23 فبراير للنظر في نتائج الشركة السنوية، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأسمال المصرف.