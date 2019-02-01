شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار توقع اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار

وقعت شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مجمع دبي للاستثمار، المملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، قرضاً ثنائياً لأجل بقيمة 300 مليون دولار، مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وتمتد فترة التمويل لخمس سنوات ونصف السنة، وسيستخدم لسداد الصكوك الحالية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وتستحق الدفع في فبراير 2019. وقامت «المال كابيتال»، بدور المستشار المالي في الصفقة.

وقال عمر المسمار مدير عام مجمع دبي للاستثمار: على ضوء نموذج العمل القوي، والعلاقة الوطيدة التي تربطنا مع المؤسسات المالية المحلية، وجدنا أهمية إعادة تمويل الصكوك الحالية، من خلال حصولنا على تسهيلات ثنائية، يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني. ونحن نقدر علاقتنا القائمة مع هذه المؤسسة المصرفية الرائدة منذ فترة طويلة، ولا شك أن اتفاقية التمويل الجديدة، ستسهم في تعزيز التزامنا المتبادل، لترسيخ علاقة الشراكة القائمة بيننا.

وقال أحمد القاسم نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام الأعمال المصرفية التجارية، بنك الإمارات دبي الوطني: نثمن في بنك الإمارات دبي الوطني، علاقتنا الوطيدة والقيمة مع مجمع دبي للاستثمار. وتأتي هذه الاتفاقية، بلورة لالتزامنا بإرساء دعائم علاقة استراتيجية وطويلة الأمد مع عملائنا الرئيسين، وتأكيداً على دورنا كلاعب رئيس في دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارات.

ويغطي المشروع مساحة قدرها 2300 هكتار، ما يجعل منه مدينة متكاملة داخل دبي. وتوجد فيه مساحة كبيرة مخصصة لسكن الموظفين، وأكثر من 20 مليون قدم مربعة للمساحات المكتبية وصالات العرض. ويضم المجمع أيضاً أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، ويعيش فيه 120 ألف نسمة، كما يستضيف جامعة وست مدارس و5 فنادق ومستشفيين، أصبحت جميعها قيد التشغيل في الوقت الحالي. دبي- البيان