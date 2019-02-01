«سلطة دبي المالية» تشارك في إطلاق شبكة الابتكار المالي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية شاركتها في إطلاق المرحلة التالية من الشبكة العالمية للابتكار المالي، وهي مجموعة تضم 29 جهة تنظيمية دولية ومن ضمنها السلطة.

وفتحت الشبكة الباب في هذه المرحلة لتلقي الطلبات من الشركات المهتمة بالمشاركة في اختبار تجريبي للمنتجات والخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة عبر أكثر من منطقة اختصاص.ويأتي الاختبار التجريبي عبر الحدود بعد مشاورات العام الماضي بخصوص دور الشبكة العالمية للابتكار المالي.

والتي حصدت أصداءً إيجابية واسعة بتوفيرها بيئة مواتية للشركات لاختبار وتقييم تقنيات جديدة عبر العديد من مناطق الاختصاص.

ويعد هذا المشروع التجريبي بمثابة اختبار لأعضاء الشبكة العالمية للابتكار المالي، وكذلك الشركات التي تنشد اغتنام هذه الفرصة للمنافسة ضمن نطاق منظم، وهو بذلك يساعد على تحسين آليات عمل الشبكة مستقبلاً.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى السلطة: «تفخر السلطة بكونها من الأعضاء المؤسسين للشبكة العالمية للابتكار المالي وبامتلاكها الفرصة لأن تكون جزءاً من مجموعة التنسيق التي تحدد التوجه الاستراتيجي للشبكة على نطاق أوسع. وتعد مبادرة الشبكة العالمية للابتكار المالي مثالاً ممتازاً على أهمية ونجاح التعاون بين مناطق الاختصاص المختلفة.

ويكتسب هذا النوع من علاقات التعاون العابرة للحدود أهمية كبيرة في ما يخص الابتكار المالي، وهو يعكس التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالمعايير الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ودعم الابتكار في الإمارات والمنطقة عموماً».