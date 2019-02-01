نتائج البنوك القياسية تُنعش الأسهم في يناير

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم في يناير الماضي بدعم رئيسي من أسهم البنوك، بعدما أعلنت غالبية المصارف عن أرباح قياسية وتوزيعات نقدية سخية، وهو ما عزز معنويات المستثمرين الأجانب والمؤسسات.

وصعد سوق دبي 1.5%، وهي أول مكاسب شهرية منذ يوليو الماضي ليغلق عند 2567.59 نقطة.واستمر سوق أبوظبي في مكاسبه، بعدما صعد 2.64% ليغلق عند 5044.85 نقطة، وهو أعلى إغلاق شهري منذ نهاية أكتوبر الماضي، بدعم رئيسي من مكاسب قوية لأسهم البنوك 5.5%.

وقال وسطاء في السوق، إن الأسواق نجحت في تحقيق أداء إيجابي مع بدء ظهور عدة محفزات رئيسية تمثلت في نتائج وتوزيعات البنوك، مروراً بالمحفزات الاقتصادية، واندماج ثلاثة بنوك في أبوظبي، وهو ما يتوقع معه استمرار حالة النشاط والمكاسب خلال فبراير الجاري.

وتحسّنت السيولة نسبياً مع وصولها إلى 5.97 مليارات درهم. وحققت أسهم البنوك مكاسب قوية وصعد «الإمارات دبي الوطني» 7.3% و«دبي الإسلامي» 2% وزاد «أبوظبي التجاري» 14.6% و«الاتحاد الوطني» 11% و«أبوظبي الإسلامي» 7.9% و«أبوظبي الأول» 4.5%.