«أبوظبي المالية» ترفع حصتها في «كاناس للاستثمار»

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

رفعت مجموعة أبوظبي المالية حصتها في شركة كاناس للاستثمار بمقدار 6.5%، لتصل حصتها الإجمالية في الشركة إلى 20%.

وذكرت «كاناس»، في بيان إلى بورصة لندن، أن مجموعة أبوظبي المالية اشترت 787408 أسهم من أسهمها مقابل 0.45 دولار للسهم، من صندوق إنتجريتيد كابيتال. وأغلقت أسهم «كاناس للاستثمار» على ارتفاع بنسبة 4.8% أمس الخميس، ليصل سعر السهم إلى 0.59 دولار للسهم.

يُذكر أن شركة كاناس للاستثمار شركة خاصة متخصصة في الاستثمارات العقارية وشهادات الدين والأسهم (في الشركات العامة والخاصة)، وتستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 80%، وبنسبة 20 % في جميع أنحاء العالم.