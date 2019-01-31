«موديز» تثبّت تصنيف بنوك الاندماج الثلاثة في أبوظبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ثبتت موديز تصنيف بنوك أبوظبي الثلاثة، التي وافقت على الاندماج. وثبتت الوكالة العالمية تصنيف بنك أبوظبي التجاري على الفئةA1/P1، كما ثبتت تصنيف بنك الاتحاد الوطني على نفس الفئة، وثبتت تصنيف بنك الهلال على الفئة A2/P1، وجميعاً من حيث الإصدارات طويلة وقصيرة الأجل.

كما ثبتت وكالة موديز للتصنيفات العالمية تصنيف البنوك الثلاثة من حيث التقييم الائتماني، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

وجاء تثبيت الوكالة العالمية لتصنيف البنوك الثلاثة، عقب موافقتها على الاندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، على أن يستحوذ الكيان الجديد على مصرف الهلال، مع الاحتفاظ بنشاطه في التمويل الإسلامي. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد ثبتت في وقت سابق تصنيف بنك أبوظبي التجاري على نفس الفئة.