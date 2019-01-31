الأجانب يواصلون شراء الأسهم المحلية رغم تراجع المؤشّرات

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، بضغط الأسهم القيادية بقطاع البنوك، في وقت استمر فيه الأجانب في الشراء واقتناص الفرص، وهو ما رفع مستويات السيولة إلى نحو 400 مليون درهم، استحوذت 4 بنوك على نحو 60% منه.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.07% إلى مستوى 2538.56 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات والنقل، فيما هبط سوق أبوظبي 0.56% ليغلق عند 5004 نقاط بضغط من أسهم البنوك والاتصالات والصناعة والخدمات. وتفاوت أداء سهمي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» بعد الإعلان عن دمج المؤسستين المصرفيتين في كيان واحد يستحوذ بعدها على «مصرف الهلال».

ووصلت السيولة الكلية إلى 398.3 مليون درهم، منها 156.8 مليوناً في دبي، و232.5 مليوناً في أبوظبي، واستقطبت أسهم بنوك «دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني» على نحو 60% من سيولة السوقين، وجرى التداول على 144.2 مليون سهم، موزعة بواقع 96.6 مليوناً في دبي، و47.6 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4330 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 2.28% مع هبوط دبي الإسلامي 4.37%، والإمارات دبي الوطني 0.95%، وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.34% مع تراجع سوق دبي المالي 1.56% مقابل استقرار دبي للاستثمار.

وتوازن أداء قطاع العقار بفضل ارتفاع إعمار العقارية 0.24% وإعمار للتطوير 1.57%، في مقابل هبوط أرابتك 1.4% وديار 1.87% وإعمار مولز 1.27% والاتحاد العقارية 0.25%.

وتصدر سهم دبي الإسلامي التداولات بسيولة 70.4 مليون درهم، ليغلق عند 5.03 دراهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 20 مليون درهم، ليغلق عند 4.26 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 17.3 مليون درهم، ليصل إلى 0.94 درهم. وتصدر سهم مصرف السلام البحرين الأسهم المرتفعة بنسبة 4.31% ليغلق عند 0.92 درهم، فيما سجل سهم دبي الإسلامي أكبر تراجع.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.81% مع تراجع أبوظبي الأول 1.22% والاتحاد الوطني 1.7%، فيما قلص سهم أبوظبي التجاري خسائر القطاع بعد ارتفاعه بنحو 1.12% على وقع أنباء الاندماج والنتائج المالية والتوزيعات النقدية القوية.

وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% بعد انخفاض سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، في حين تماسك قطاع العقار مع إغلاق سهم الدار ثابتاً دون تغيير، وارتفاع رأس الخيمة العقارية 1.32%، بالرغم من تراجع إشراق 1.05%، وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.68% مع ارتفاع سهم طاقة 5.83% وأدنوك للتوزيع 1.31%، وتراجع دانة غاز 1.02%.

واستمر سهم أبوظبي الأول في صدارة النشاط بسيولة 62.6 مليون درهم، ليغلق عند 14.58 درهماً، تلاه سهم أبوظبي التجاري بتداولات مليون درهم و59% ليقفل عند 9.02 دراهم، ثم سهم الاتحاد الوطني بسيولة 46.3 مليون ليصل إلى 5.2 دراهم. وتصدر سهم سوداتيل الأسهم الرابحة بنسبة 6.11% إلى 0.38 درهم، فيما كان سهم أبوظبي الوطنية للفنادق الأكثر هبوطاً بنسبة 1.85% إلى 2.66 درهم.

الأجانب والمؤسسات

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء بصافي استثمار 44.15 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 44.15 مليون درهم، موزعة بواقع 2.23 مليون درهم للعرب، و9.87 ملايين درهم للخليجيين، و32 مليون درهم للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم، أمس، على أسهم تبريد وجي إف إتش وإعمار العقارية وداماك، وأبوظبي التجاري، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دانة غاز وسلامة للتأمين وإعمار مولز وسوق دبي المالي.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في السوقين، حيث اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 68.57 مليون درهم، بينما مالوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 20.78 مليون درهم. فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 20.78 مليون درهم، وإلى البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 68.57 مليون درهم.

إرشادات

نوهت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن القوائم المالية للشركات، وخاصة الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، تعتبر حجر الزاوية في عملية التحليل المالي الأساسي للشركة، لأنها تمكن من بلورة رأي حول نتائجها التشغيلية ومركزها المالي.

إفصاحات

دعا مجلس إدارة «البنك العربي المتحد» الجمعية العمومية السنوية للانعقاد في 25 مارس بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية، كما وافق على البيانات المالية المرحلية الموجزة، على أن تنشر بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

وصلت أرباح شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» إلى 98.92 مليون درهم في 2018، مقارنة بنحو 104.2 ملايين درهم في 2017، فيما بلغت الإيرادات نحو 223.2 مليوناً مقابل 252.3 مليوناً.

تقرر انعقاد الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي، الأربعاء 6 مارس المقبل، لمناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو 35 فلساً للسهم الواحد عن العام الماضي، إضافة إلى إصداره صكوكاً غير قابلة للتحويل بمبلغ 5 مليارات دولار.

يجتمع مجلس إدارة بنك دبي التجاري، الأحد المقبل، لمناقشة اقتراح الجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع أرباح نقدية، والموافقة على جدول تلك العمومية التي ستنعقد في 20 فبراير.

ينعقد مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين يوم، الأربعاء المقبل، لمناقشة سير عمل الشركة ونشاطها.

اشترى مصرف السلام البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين نحو 20 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين.