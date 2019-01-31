مجمع دبي للاستثمار يرجئ بيع صكوك

المصدر: Ⅶ دبي - رويترز

أرجأ مجمع دبي للاستثمار، التابع لدبي للاستثمار، إصدار صكوك مزمعة مقومة بالدولار وقال، إن المزيد من البدائل التمويلية الأكثر جاذبية متوافر.

وكان المجمع، وهو مشروع سكني وتجاري وصناعي، قال الأسبوع الماضي، إنه فوّض سيتي وإتش.إس.بي.سي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، كمرتبي ومديري دفاتر للبيع المزمع لأوراق الدين.

وكان المجمع يخطط لبيع صكوك أجلها 5 سنوات لإعادة تمويل أوراق مالية قائمة وفقاً لبيان صادر، أمس، عن أحد البنوك المرتبة للعملية. وقال البيان، إن المجمع سيواصل مراقبة الأسواق، وإنه يخطط لإعادة التواصل مع المستثمرين في الوقت المناسب. ويضم مجمع دبي للاستثمار جامعة و6 مدارس و5 فنادق عاملة.