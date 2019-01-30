1000درهم رسم اعتماد موظف «الخدمات المالية»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أرسلت هيئة الأوراق المالية والسلع لشركات الخدمات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها قراراً إدارياً باستحداث بعض الرسوم الفنية تتضمن رسوم اعتماد الموظفين الذي يشغلون الوظائف المعتمدة من الهيئة في الشركات بقيمة 1000 درهم لكل موظف.

وقالت الهيئة في تعميم أرسلته للشركات أمس عبر البريد الإلكتروني وحصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، إن الرسوم الجديدة ستكون بالإضافة إلى رسوم التجديد السنوي للاعتماد البالغة 500 درهم لكل موظف تدفع عند تجديد ترخيص النشاط لدى الهيئة.

وبحسب التعميم، فإن الهيئة بصدد إصدار المطالبات اللازمة برسوم اعتماد الموظفين الذين تم اعتمادهم اعتباراً من مطلع نوفمبر الماضي، وكذلك إصدار مطالبات برسوم تجديد اعتماد جميع الموظفين المعتمدين الذي يشغلون الوظائف المعتمدة لدى الهيئة في الشركة بنهاية 2018 بأثر رجعي.

وطالبت الهيئة الشركات بضرورة تزويدها بقائمة محدثة بأسماء الموظفين المعتمدين من الهيئة حتى نهاية العام الماضي وإبلاغها بأي تغييرات طرأت على الموظفين إن وجدت.

ونوّه التعميم إلى أن إدارة الترخيص لدى الهيئة ستعتمد على البيانات المتوفرة لديها لإصدار المطالبات، وفي حال عدم تحديث البيانات فلن يتم النظر في طلب تغيير قيمة المطالبات إذا وجدت أي تغييرات في أسماء موظفين لم يتم إعلام الهيئة بها.