جني أرباح جزئي يهبط بأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية بنحو محدود في ختام جلسة، أمس، إثر تعرض القطاع المصرفي لعمليات جني أرباح جزئية بعد مكاسب قوية في الأيام الماضية، فيما قلصت أسهم العقار من وتيرة هبوط الأسواق مع صعودها بنسب متفاوتة، في وقت استمرت فيه الأجانب والمحافظ في الشراء واقتناص الفرص.

وانخفض سوق دبي بنحو طفيف بنسبة 0.19% عند مستوى 2566.1 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والتأمين مقابل ارتفاع العقار، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.36% إلى مستوى 5033 نقطة متأثراً بنزول أسهم البنوك والتأمين والطاقة والسلع.

ووصلت السيولة الكلية إلى 338.13 مليون درهم، منها 142.46 مليوناً في دبي، و195.67 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 148 مليون سهم، موزعة بواقع 101.4 مليون في دبي، و46.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4329 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.91% بعد تراجع بنك دبي الإسلامي 0.57% وبنك المشرق 10%، فيما ارتفع بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.21%.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مع تراجع سهم دبي للاستثمار 0.75%، في مقابل صعود سهم سوق دبي المالي 1.59% وشعاع كابيتال 1.91%. في المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.28% نتيجة ارتفاع إعمار العقارية 0.24% وإعمار للتطوير 0.53% وأرابتك 0.47% وداماك 0.78% وديار 0.81%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي مستقطباً نحو 43.47 مليون درهم، ليغلق عند 4.25 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة 18.7 مليون درهم، ليقفل عند 5.26 دراهم، ثم سهم جي إف إتش بتداولات 12.45 مليون درهم، ليصل إلى 0.93 درهم.

وسجل سهم دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أكبر نسبة ارتفاع بنحو 7.14% ليغلق عند 3.75 دراهم، فيما كان سهم بنك المشرق في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 10% إلى 70.2 درهماً.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي تراجع قطاع البنوك 0.59% بعد انخفاض أبوظبي الأول 0.81%، كما تراجع قطاع الطاقة 1.3% بفعل تراجع دانة غاز 0.9%، وطاقة 6.81%، وذلك بالرغم من ارتفاع أدنوك للتوزيع 1.33%. وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.89% مع ارتفاع سهم الدار 1.27%، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط بتداولات بقيمة 88.85 مليون درهم، ليصل إلى 14.76 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 52.89 مليون درهم، ليقفل عند 17 درهماً، ثم سهم الدار العقارية مستقطباً نحو 29.5 مليون درهم، ليغلق عند 1.6 درهم.

وسجل سهم الجرافات البحرية أكبر نسبة ارتفاع ملامساً الحد الأعلى بنسبة 14.78% إلى 3.96 دراهم، فيما سجل سهم القدرة القابضة أكبر انخفاض بنسبة 10% إلى 0.71 درهم.

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 37.8 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 37.8 مليون درهم، منها 1.84 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و35.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و129 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب.

واستمرت المحافظ الاستثمارية في عمليات الشراء، بصافي استثمار 26.63 مليون درهم، منها 17.76 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و8.86 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 26.67 مليون درهم، موزعة بواقع 17.76 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و8.86 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن بعض المضاربين يسعون، أحياناً، لاستغلال وسائل الإعلام في توجيه السوق لمصلحتهم الخاصة عبر تقديم توقعات لأسعار الأسهم دون الاستناد إلى تحليلات مالية موضوعية، لا تعتمد على توقعات مذاعة أو منشورة ما لم تدْعَمُها آراء لمحللين محايدين مشهود لهم بالنزاهة ومعتمدين لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

إفصاحات

* تعقد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة اجتماع مجلس الإدارة في 6 فبراير القادم لمراجعة النتائج المالية الأولية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

* أعلن مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال تعيين توفيق أبو السعود رئيساً تنفيذياً للمجموعة من 23 يناير الجاري. وسيتولى أبو السعود مهامه في قيادة عمليات الشركة خلفاً ليوسف الملا.

* تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات يوم الأحد المقبل لمراجعة الميزانية المقترحة لعام 2019.

* يناقش مجلس إدارة شركة «أورينت للتأمين» مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال (ما يعادل 20 درهماً للسهم)، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 3 فبراير 2019.