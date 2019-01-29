5.2 مليارات مكاسب الأسهم بعد القرارات الحكومية المحفزة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس، وأضافت نحو 5.2 مليارات درهم وسط حالة من التفاؤل سرت في أوساط المتعاملين بعد قرارات حكومية محفزة تسمح للوكالات التجارية بالتحول إلى مساهمة عامة، وهو ما دعم عمليات الشراء على أسهم البنوك والعقار وسط ترقب لمزيد من النتائج والتوزيعات السنوية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.23%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية منذ بداية العام الجاري، ليغلق مستقراً عند 2570.94 نقطة محققاً أعلى مستوياته في شهر ونصف مدعوماً بأسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والتأمين، فيما زاد سوق العاصمة بنسبة 0.61% ليغلق عند 5051.07 نقطة بدعم من أسهم البنوك والعقار.

وتحسنت سيولة الأسواق نسبياً مع وصولها إلى 451.25 مليون درهم، منها 241.5 مليوناً في دبي، و209.75 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 213.9 مليون سهم، موزعة بواقع 164.9 مليوناً في دبي، و49 مليوناً في أبوظبي.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق تشهد حالة من التفاؤل بالنتائج والتوزيعات السنوية إلى جانب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعديل قانون الوكالات التجارية بما يسمح لها بالتحول إلى مساهمة عامة، وهو ما عزز المعنويات في ظل التوقعات بتنوع الخيارات وزيادة القطاعات وجذب سيولة جديدة.

سوق دبي

وعزز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.46% بعد ارتفاع إعمار العقارية 1.68% وإعمار للتطوير 1.33% وديار 1.37% والاتحاد العقارية 0.5% وداماك 5.79%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.42% نتيجة ارتفاع دبي الإسلامي 2.52% والإمارات دبي الوطني 0.74%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.58% مع ارتفاع دبي للاستثمار 2.31% وشعاع كابيتال 0.64%. في المقابل، تراجع قطاع النقل 0.48% مع تراجع العربية للطيران 0.6% وأرامكس 0.49%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بقيمة 51.67 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.68% مغلقاً عند 4.24 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 34.74 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.52% ليغلق عند 5.29 دراهم، تلاه سهم أرابتك بسيولة بقيمة 25.4 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.93% إلى 2.14 درهم.

وتصدر سهم المدينة للتمويل الأسهم الرابحة بعد ارتفاعه 6.43% ليغلق عند 0.29 درهم، فيما كان سهم المركز كوربوريشن الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.65% ليغلق عند 1.03 درهم.

سوق أبوظبي

وفى أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.68% بفعل ارتفاع أبوظبي الأول 1.09%، فيما تراجع سهم الاتحاد الوطني 2.4% وأبوظبي التجاري 0.22%. وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.83% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.59% مع نزول سهم دانة غاز 1% وطاقة 0.2%. وهيمن سهم أبوظبي الأول على النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 85.6 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.09% ليغلق عند 14.88 درهماً، تلاه سهم اتصالات بتداولات 39.1 مليون درهم، وزاد 0.83% إلى 16.98 درهماً، ثم سهم الاتحاد الوطني بتداولات 22.7 مليون درهم، لينخفض 2.4% إلى 2.29 درهم.

وتصدر سهم أركان لمواد البناء الأسهم الرابحة مع ارتفاعه بنسبة 11.6% إلى 0.56 درهم، فيما كان سهم الخليج الاستثمارية الأكثر تراجعاً بنسبة 9.09% ليغلق عند 1.5 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتّجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 34.84 مليون درهم، منها 23.67 مليوناً للأجانب، و11.16 مليوناً للخليجيين، في المقابل اتّجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 34.84 مليون درهم، منها 5.35 ملايين للعرب، و29.48 مليوناً للمواطنين.

وركّز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم الاتحاد العقارية، وإعمار العقارية، وأبوظبي التجاري، وأرابتك، والدار العقارية، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم إعمار مولز والعربية للطيران ودبي للاستثمار والاتحاد الوطني. واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 26.7 مليون درهم، موزعة بواقع 7 ملايين درهم في أبوظبي، و19.7 مليوناً في دبي، فيما اتّجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 26.7 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و19.7 مليون درهم في دبي.

إفصاحات

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