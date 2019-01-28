2.5 مليار درهم مكاسب سوق دبي بدعم العقار والبنوك

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

أغلقت الأسواق المحلية في الدائرة الخضراء بمستهل الأسبوع مدعومة بعمليات شرائية من قبل الأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار على الرغم من بقاء السيولة دون مستويات 300 مليون درهم. وربحت أسهم دبي نحو 2.5 مليار درهم مع صعود مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1% ليغلق عند 2539.64 نقطة، بدعم أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والسلع والاتصالات والتأمين، فيما أغلق سوق العاصمة على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03% إلى مستوى 5020.61 نقطة مع صعود قطاع البنوك والعقار والسلع.

ووصلت سيولة السوقين الإجمالية إلى نحو 260.5 مليون درهم، منها 89.5 مليون درهم في دبي، و171 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 109.57 ملايين سهم، موزعة بواقع 70.2 مليون سهم في دبي، و39.37 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3284 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.37% بعد ارتفاع إعمار العقارية بنسبة 1.46% وأرابتك 2.37% وداماك 1.68% وديار 1.39% وإعمار مولز 1.91% والاتحاد العقارية 0.25%، كما صعد قطاع البنوك بنسبة 1% بدعم ارتفاع دبي الإسلامي 0.39% والإمارات دبي الوطني 1.95%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.32% بدعم من سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.78%. وصعد قطاع النقل أيضاً بنسبة 0.88% بدعم ارتفاع أرامكس 1.73% فيما استقر العربية للطيران دون تغيير وتراجع الخليج للملاحة بنسبة 0.24%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بقيمة 19.6 مليون درهم، مغلقاً عند 4.17 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 14 مليون درهم، ليقفل 5.16 دراهم، ثم سهم أرابتك بتداولات قدرها 8.6 ملايين درهم إلى 2.16 درهم. وكان سهم مصرف السلام السودان في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 10.83% عند 1.33 درهم، في المقابل، فيما كان سهم الإثمار الأكثر تراجعاً بنسبة 2.68% إلى 0.327 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة هامشية بلغت 0.05% مع ارتفاع أبوظبي الأول 0.14% والاتحاد الوطني 6.07%، فيما تراجع سهم أبوظبي التجاري 2.3% مع تعرضه لعمليات جني أرباح بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي.

وصعد قطاع العقار بنسبة 2.04% مع ارتفاع سهم الدار بنسبة 2.61% ورأس الخيمة العقارية 0.22%. في المقابل انخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، فيما هبط قطاع الطاقة 1.03% بعد انخفاض دانة غاز 1.21% وأدنوك للتوزيع 1.31%.

وتصدر سهم الاتحاد الوطني النشاط في سوق العاصمة بسيولة 57.8 مليون درهم، ليغلق عند 5.42 دراهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 31.56 مليون درهم، ليصل إلى 16.84 درهماً، ثم سهم أبوظبي الأول بتداولات بقيمة 28.34 مليون درهم، ليقفل عند 14.72 درهماً. وسجل سهم الاتحاد الوطني الارتفاع الأكبر في سوق أبوظبي، فيما كان سهم أبوظبي التجاري الأكثر تراجعاً.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 54.6 مليون درهم، منها 5.79 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و2.84 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و45.97 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، بينما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 54.6 مليون درهم. واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 53.6 مليون درهم، منها 5.6 ملايين درهم في دبي، و47.95 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 53.6 مليون درهم، منها 5.6 ملايين درهم في دبي، و47.95 مليون درهم في دبي.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» في 30 يناير الجاري، للموافقة على البيانات المالية المدققة للبنك عن العام الماضي، والنظر في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية، والنظر في دعة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.

تعقد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» اجتماع مجلس إدارة في 12 فبراير المقبل، للاطلاع على البيانات المالية الختامية لعام 2018 وإقرارها، ومناقشة نسبة الأرباح المقترح توزيعها، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

قرر مجلس إدارة «بنك الشارقة» عقد اجتماع الجمعية العمومية مبدئياً يوم الاثنين 22 أبريل المقبل، كما وافق على البيانات المالية عن العام الماضي على أن تخضع لموافقة البنك المركزي.

- يعقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» اجتماعاً الأربعاء، لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.