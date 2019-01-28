«الأوراق المالية» تحذّر من الشائعات الهادفة لزعزعة الثقة في الأسواق

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ رامي سميح

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جموع المتعاملين في أسواق رأس المال بالدولة، إلى ضرورة توخي الحذر عند مطالعة ما يتمّ نشره أو تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بأوضاع الأسواق المرخصة أو أسهم الشركات المدرجة. وأضافت الهيئة، إن الهدف من هذه الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، يكون لزعزعة ثقة المستثمرين والنيل من استقرار تلك الأسواق.

وأوضحت الهيئة، أنها لا تألو جهداً في التصدي لمثل تلك الشائعات بكافة الطرق القانونية، انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.