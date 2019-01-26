5.2 مليارات أرباح «إنتل»

المصدر: نيويورك - وكالات

سجلت شركة «إنتل» صافي أرباح بقيمة 5.2 مليارات دولار خلال الربع الرابع من 2018، مقابل خسائر بقيمة 0.7 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2017.وسجل نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، مستوى 1.28 دولار، مقابل تقديرات بـ1.22 دولار.

وزادت الإيرادات إلى 18.65 مليار دولار، وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات الشركة سترتفع إلى 19.01 مليار دولار.

وعلى مستوى إجمالي عام 2018 فإن إيرادات «إنتل» بلغت 70.84 مليار دولار، في مقابل إيرادات بقيمة 62.76 مليار دولار في 2017.

وانخفض سهم «إنتل» بنسبة 6.6% إلى 46.4 دولار خلال جلسة أمس.