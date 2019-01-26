أسهم البنوك تواصل دعم الأسواق وسط تفاؤل بنتائجها

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

دعمت الأسهم القيادية أداء الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي ولا سيما مع تركيز المستثمرين مشترياتهم على أسهم البنوك وسط تفاؤل بنتائجها وتوزيعاتها السنوية، في وقت عادت مشتريات الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص المتاحة على الرغم من بقاء السيولة عند مستوياتها المتواضعة.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.68% إلى مستوى 5019.16 نقطة، بدعم رئيس من أسهم البنوك إلى جانب الاستثمار والصناعة، بينما تماسك سوق دبي مع تراجعه هامشياً بنسبة 0.09% ليغلق عند 2514.36 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك، مقابل انخفاض قطاعات الاستثمار والعقار والنقل.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 1.3 مليار درهم، منها 553.86 مليون درهم في دبي، و762.86 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 470.27 مليون سهم، توزعت بواقع 338.7 مليون سهم في دبي، و131.57 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 15.35 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، حقق المستثمرون العرب والأجانب صافي استثمار كمحصلة شراء بنحو 108.6 ملايين درهم، منها 104.35 ملايين درهم للأجانب، و4.25 ملايين درهم للعرب، في المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 108.6 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 37.25 مليون درهم للخليجيين، و71.3 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

وجاءت مكاسب سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.49% بدعم صعود أبوظبي الأول 0.68% وأبوظبي التجاري 8.41% والاتحاد الوطني 5.14%. في المقابل تراجع قطاع العقار 0.71% نتيجة تراجع سهم الدار ورأس الخيمة العقارية، بالرغم من ارتفاع إشراق 0.42%.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.47% بفعل تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع الطاقة 1.09% متأثراً بنزول سهم دانة غاز 2.98%، في حين ارتفع أدنوك للتوزيع 2.23%.

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول النشاط بسيولة بقيمة 321 مليون درهم ليغلق عند 14.7 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة 215.6 مليوناً، ليقفل عند 16.88 درهماً ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات بلغت 76.17 مليوناً، ليغلق عند 9.15 دراهم.

وتصدر سهم أبوظبي التجاري الرابحين بنسبة 8.41% ليغلق عند 9.15 دراهم، تلاه سهم طيران أبوظبي بنسبة 7.79% إلى 3.32 دراهم، ثم سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية 7.3% إلى 0.99 درهم، فيما كان سهم العالمية القابضة الأكثر انخفاضاً 10% ليغلق عند 0.81 درهم، تلاه سهم القدرة القابضة بنسبة 9.37% إلى 0.716 درهم، ثم سهم أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 7.69% إلى 3.6 دراهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 68.7 مليون درهم، منها 8.17 ملايين محصلة شراء العرب، و2.85 مليون محصلة شراء الخليجيين، و57.7 مليوناً محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 68.7 مليوناً محصلة بيع.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي بعد ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.52% مدعوماً بمكاسب الإمارات دبي الوطني 0.2% ودبي الإسلامي 0.78%، بينما هبط قطاع العقار بنسبة 0.46% بضغط هبوط إعمار للتطوير 6.25% وإعمار مولز 5.9% وداماك 5.5% وديار 2.43%، في مقابل ارتفاع إعمار العقارية 2.75%.

كما تراجع قطاع النقل 1.47% بسبب تراجع العربية للطيران 3% وأرامكس 0.25% والخليج للملاحة 1.31%، وهبط أيضاً قطاع الاستثمار 0.2% مع هبوط سهم دبي المالي 0.12% وشعاع كابيتال 2.4%.

وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط بسوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 155.3 مليون درهم، ليغلق عند 4.11 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة 87.55 مليوناً، ليقفل عند 5.14 دراهم، ثم سهم إعمار مولز بتداولات بلغت 48.77 مليوناً، وصولاً إلى 1.57 درهم.

وحقق سهم الرمز كوربوريشن أكبر صعود الأسبوع الماضي بنحو 14% مغلقاً عند 1.14 درهم، تلاه سهم دار التكافل، 4.07% إلى 0.48 دره ثم سهم مصرف عجمان مرتفعاً بنحو 3.53% إلى 0.88 درهم.

فيما سجل سهم أورينت للتأمين أكبر نسبة هبوط 10% إلى 1.62 درهم ثم سهم الأسمنت الوطنية بنسبة 9.88% إلى 2.28 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان، متراجعاً 9.77% وأغلق عند 1.2 درهم.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء بصافي استثمار 46.68 مليون درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 46.68 مليوناً محصلة بيع، موزعة بواقع 3.9 ملايين محصلة بيع العرب و40 مليوناً محصلة بيع الخليجيين و2.65 مليون محصلة بيع المواطنين.

محافظ

اتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار 73.4 مليون درهم، منها 59 مليون درهم في أبوظبي، و14.3 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 73.4 مليون درهم، موزعة بواقع 59 مليون درهم في أبوظبي، و14.3 مليون درهم في دبي.