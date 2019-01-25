سوق أبوظبي يربح 5.5 مليارات مع عودة مناقشات الاندماج

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسهم سوق أبوظبي ما يناهز 5.5 مليارات درهم في ختام جلسة أمس مع عودة الحديث عن مناقشات الاندماج بين 3 بنوك في العاصمة بعدما أعلن «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» إن مجلسي إدارتيهما سيعقدان اجتماعاً منتصف الأسبوع القادم لمناقشة آخر التطورات، بينما أغلق سوق دبي على تماسك.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5019.16 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 3 أشهر مع صعود أسهم البنوك والعقار والطاقة، فيما انخفض سوق دبي بنحو طفيف بلغت نسبته 0.1% إلى 2514.36 نقطة بضغط تراجع أسهم العقار والاستثمار.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 333.5 مليون درهم موزعة بواقع 151.3 مليوناً في دبي و182.18 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 107.8 ملايين سهم منها 78.9 مليوناً في دبي و28.9 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3530 صفقة.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.55% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 1.24% و«أبوظبي التجاري» 5.3% و«الاتحاد الوطني» 2.4%. كما زاد قطاع العقار بنسبة 0.63% نتيجة صعود سهم «الدار» 0.66% و«إشراق» 0.42%.

وصعد قطاع الطاقة أيضاً بنسبة 0.3% مع ارتفاع سهم «أدنوك للتوزيع» 3.15% مقابل هبوط «دانة غاز» 0.98%. فيما استقر قطاع الاتصالات دون تغيير مع ثبات سهم «اتصالات» عند إغلاقه السابق.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 65.13 مليون درهم ليغلق عند 14.7 درهماً، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 41.4 مليون درهم ليقفل عند 16.88 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 31.8 مليون درهم وصولاً إلى 9.15 دراهم.

وسجل سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر نسبة صعود بنحو 8.87% إلى 0.72 درهم، فيما كان سهم «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.94% إلى 0.71 درهم.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض بنسبة 0.57% بضغط هبوط سهم «إعمار» 0.48% و«داماك» 0.83% و«إعمار للتطوير» 1.32% و«ديار» 2.96%. كما نزل قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% مع تراجع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.77% و«شعاع» 1.84%.

وهبط قطاع النقل بنسبة 0.35% مع تراجع سهم «أرامكس» 0.73% و«الخليج للملاحة» 0.12%. بينما قلص صعود أسهم البنوك بنسبة 0.26% من وتيرة هبوط السوق مع ارتفاع سهمي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.39% و0.22% على التوالي.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي بسيولة 56.17 مليون درهم ليغلق عند 4.11 دراهم، تلاه سهم «أرامكس» بتداولات قيمتها 14.6 مليون درهم ليصل إلى 4.05 دراهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 14.25 مليون درهم ليقفل عند 5.14 دراهم.

وحقق سهم «اكتتاب القابضة» أكبر نسبة صعود بنحو 2.08% إلى 0.24 درهم، فيما كان سهم «عمان للتأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 1.62 درهم.

ناسداك دبي

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.78% إلى 3099.18 نقطة بعد التداول على 247.8 ألف سهم بقيمة 3.58 ملايين دولار من خلال 194 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 550 عقداً بقيمة 414.9 ألف درهم من خلال 4 عمليات، حيث تراجعت عقود «مصرف الإنماء» 0.25% وعقود «داماك» 0.91%.

إرشادات

من جانبها، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة في حال تحملهم أي ضرر ينشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتم تسويته ودياً مع شركة الوساطة والتقدم بشكوى لاسترداد حقوقهم، مع العلم انه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار به.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 5 فبراير لبحث النتائج المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2018 ومناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية لسنة 2019.

ينعقد مجلس إدارة البنك العربي المتحد 30 يناير للنظر في الموافقة على البيانات المالية المدققة للعام الماضي والموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية حال الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الاجتماع.