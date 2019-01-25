«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» يبحثان الاندماج 29 يناير

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعرض مجلس إدارة بنكي «أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» في 29 يناير الجاري آخر التطورات في موضوع عمليات الدمج والاستحواذ المقترح مع «مصرف الهلال».

وقال بنك أبوظبي التجاري، في إفصاح لسوق أبوظبي: إن مجلس إدارته سيبحث أيضاً الموافقة على النتائج المالية عن العام الماضي.

إضافة إلى مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية لسنة 2019. وارتفع سهم «أبوظبي التجاري» في نهاية تداولات، أمس، بنسبة 5.29% ليغلق عند 9.15 دراهم بعد التداول على 3.59 ملايين سهم بقيمة 31.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 121 صفقة. وزاد سهم «بنك الاتحاد الوطني» بنسبة 2.4% إلى 5.11 دراهم بعد تداول 4.48 ملايين سهم بقيمة 22.4 مليون درهم من خلال 119 صفقة.